США задумались о санкциях против Росатома

Белый дом рассматривает возможность введения санкций против Росатома, сообщил журналист Ари Наттер.

Сотрудник Bloomberg заявил, что санкции грозят «огромными последствиями для внутренней добычи урана и операторов атомных электростанций». Наттер отметил, что решение еще не принято, передает РИА «Новости».

Как отмечает Bloomberg, это может повлиять на добычу урана и работу АЭС в США, так как РФ поставляет 16,5% от общего объема его импорта в Соединенные Штаты. Помимо этого, санкции могут повлиять на сотрудничество Росатома с Ираном, с которым Вашингтон в настоящее время пытается восстановить ядерную сделку, передает ТАСС.

Тем временем официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США продолжают контакты с Россией по поводу восстановления ядерной сделки с Ираном и не хотят увязывать этот вопрос с санкциями из-за событий на Украине.

Напомним, источник Reuters заявил, что введенный властями Соединенных Штатов запрет на импорт российских энергоносителей в США не касается урана. При этом представители энергетической отрасли США настаивают, чтобы Белый дом не запрещал импортировать уран из России, несмотря на спецоперацию на Украине.

Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.