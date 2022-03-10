Пентагон предложил отправлять на Украину системы ПВО вместо МиГ-29

США не поддерживают передачу польских истребителей Украине, альтернативой может стать отправка систем ПВО, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Кирби заявил, что Вашингтон «не поддерживает в данный момент передачу дополнительных истребителей» украинским ВВС. В связи с этим США «не имеют желания видеть их» в своем «распоряжении». Кирби отметил, что «альтернативные варианты здесь – работать с другими союзниками и партнерами, у которых могут быть дополнительные системы и возможности в сфере противовоздушной обороны, которые могут предоставить их Украине». По его словам, США «проводят дискуссии со многими странами об этом».

Он также пояснил, что США размещают батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot в Польше на временной основе и собираются «в должное время» вернуть их в Германию, передает РИА «Новости».

Напомним, пресс-служба украинских ВМС заявляла, что ряд стран отправит на Украину 70 военных самолетов. Позже Польша предложила сначала передать самолеты США. Вашингтон заявил, что не считает приемлемым предложение Варшавы. По мнению американской стороны, предложение Польши отправить Украине МиГ-29 вызывает сложности, так как не совсем понятно, зачем их сначала передавать в распоряжение США.

Киев попросил ЕС предоставить военную технику, в том числе систем ПВО и ПРО. На Украине заявили, что если НАТО не хочет или не может закрыть небо над страной, то Киев закроет его сам, но для этого ему необходимо вооружение.