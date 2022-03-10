 

Зеленский разрешил жителям Украины использовать оружие

10.03.2022, 0:35, Новости дня
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В период действия военного положения граждане Украины могут использовать полученное от властей или собственное оружие, говорится в законе, который подписал президент страны Владимир Зеленский.

В документе говорится, что «в период действия военного положения граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства, на законных основаниях находящиеся на территории Украины <…> могут участвовать в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации и/или других государств». Они могут «получить огнестрельное оружие и боеприпасы к нему в соответствии с порядком и требованиями, установленными Министерством внутренних дел Украины», передает ТАСС.

Также речь идет о собственном оружии граждан – «наградном оружии, спортивном оружии (пистолетах, револьверах, винтовках, гладкоствольных ружьях), охотничьем нарезном, гладкоствольном или комбинированном», а также соответствующих боеприпасах. 

Указывается, что граждане Украины «не несут ответственности за применение огнестрельного оружия против лиц, осуществляющих вооруженную агрессию» против страны, если такое оружие применено на основании и в порядке, определенном данным законом.

Закон предполагает, что гражданские лица должны будут сдать полученное оружие и неиспользованные боеприпасы в Национальную полицию Украины спустя 10 дней после отмены военного положения. 

В интервью Sky News Зеленский призвал страны Запада закрыть воздушное пространство над Украиной: «Начнется третья мировая война, и только тогда вы введете бесполетную зону, но будет поздно». По его словам, Украина «потеряет миллионы человек».

Зеленский заявил, что «мир должен объединиться с Украиной, но это по-прежнему происходит очень медленно», жителям США и Европы сложно понять масштабы трагедии в его стране. При этом Зеленский снова сообщил о готовности к диалогу с российским лидером Владимиром Путиным.

Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Сразу после начала российской операции на Украине украинский режим начал творить совершенно беспрецедентные вещи. Одной из них стала бесконтрольная раздача автоматического оружия населению.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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