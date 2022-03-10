Как повысить качество жизни инвалидов в России

По российским законам ухаживающим за инвалидом первой группы выплачивают специальное пособие, но чтобы его получить нужно полностью прекратить трудовую деятельность. К тому же сам размер пособия на 2022 год составлял всего 1,2 тысячи рублей – 8,6% от минимального размера оплаты труда, отметил Давыдов.

“Мизерное пособие, потеря рабочего места и полный запрет на трудовую деятельность создают крайне неблагоприятные условия для тех, кто решил посвятить себя уходу за тяжелобольным близким человеком”, – констатировал автор проекта.

Он напомнил о недавно принятом законе, по которому ухаживающий за инвалидом первой группы родственник может получить дополнительные неоплачиваемые отпуска – не более 14 дней. Это положительная мера, но ее недостаточно, считает Давыдов.

В пример он привел зарубежные страны. Так, в Ирландии работник может взять неоплачиваемый отпуск до 104 недель для ухода за тяжелобольным человеком. Работодатель по заявлению сотрудника, отработавшего в компании не менее 12 месяцев, обязан отпустить его на запрашиваемый период с сохранением рабочего места.

“Также он обязан засчитать оплачиваемый отпуск за первые 13 недель отсутствия на работе по причине ухода за больным. Сотрудник, отправившийся в отпуск по уходу в Ирландии, может получать выплаты из Фонда социального страхования в размере 225 евро в неделю, плюс 20–48 евро в неделю за каждого зависимого от него ребенка. При отсутствии страховых отчислений в нужном размере он также может получить аналогичное пособие по другой программе. Сумма составляет 55% от минимальной заработной платы”, – рассказал Давыдов.

Кроме того, при получении пособия ухаживающий может работать не более 18,5 часа в неделю и получать чистый доход не более 332,5 евро в неделю – это 89% минимального дохода. Получается, что тот, кто должен ухаживать за больным человеком, может не переживать за свое рабочее место и по возможности трудиться полное время.

Показателен и опыт Швеции. Там пособие по уходу за ребенком-инвалидом в 2021 года составило от 2479 до 9917 крон (20300-81300 рублей). Компания обязана предоставить сотруднику возможность сократить количество рабочих часов максимум на 25% по заявлению родителя ребенка-инвалида.

Давыдов предложил установить в России пособие для родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства в размере 85% от минимального размера оплаты труда, то есть 11087 рублей. Также он считает необходимым ввести пособие для ухаживающих за инвалидами первой группы в размере 25% от МРОТ (3473 рубля).

Пособие необходимо привязать к МРОТ – в условиях инфляции и девальвации национальной валюты это позволит сохранить актуальность выплачиваемой суммы, полагает автор проекта “20 идей по развитию России”.

Он обратил внимание, что в перечисленных выше странах из-за инфляции размер пособия повышается ежегодно. Взять деньги на индексацию можно за счет привязки штрафов в макроэкономическим показателям.

“Далее мы предлагаем дать возможность всем, получающим вышеуказанные пособия по уходу за инвалидами, разрешить работать и получать легальный доход, не превышающий 85% от МРОТ, при условии, что работе уделяется не более 70 часов в месяц”, – отметил Давыдов.

Также он предложил предоставить прямым родственникам, которые ухаживают за тяжелобольными людьми, дать возможность работать на 25% меньше от стандартного времени с сохранением рабочего места. Это может быть сокращенный рабочий день, сокращенная рабочая неделя, а также неоплачиваемый отпуск, включая разрешенные 14 дней, перечислил Давыдов.

Автор проекта убежден, что принятие таких мер даст положительный эффект для государства и общества. Во-первых, ухаживающие за инвалидами не будут выпадать из социально-экономической деятельности. Во-вторых, инвалиды будут получать больше заботы от родных и близких – это очень важно для эмоционального благополучия тяжелобольных людей. В-третьих, уменьшится число случаев, когда инвалида отдают на полное обеспечение государства в интернат.

“В результате миллионы граждан России получат столь необходимую поддержку, которая поможет им справляться с трудностями, вызванными инвалидностью их родных и близких”, – уверен Давыдов.

Также он выдвинул инициативы по вовлечению инвалидов в социально-экономическую деятельность. Автор предложил финансово поддерживать работодателей, готовых трудоустраивать таких людей вне обязательной квоты или сверх квоты.

Давыдов привел в пример Швецию и Японию, где действует система выдачи целевых субсидий и грантов на мероприятия по адаптации инвалидов на рабочих местах и контролируется целевое использование выделенных средств. То же самое необходимо сделать в России, считает он.

“Также предлагаем предусмотреть специальную премию социальным работникам и сотрудникам службы занятости, если те помогли найти долгосрочную работу инвалиду и освоиться на ней”, – добавил автор.

Он убежден, что вложения из бюджета не только принесут пользу обществу, но и сполна окупятся. Поддержку получат не только инвалиды, но и предприниматели, особенно в малом и среднем бизнесе. А тысячи инвалидов, испытывающих стресс из-за трудностей адаптации в обществе, получат возможность стать полноценной частью социума.

“Благодаря таким мерам вырастет доля социально-активного трудящегося населения, что положительно скажется на экономике страны в целом”, – заключил автор.

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Каждое из предложений Дмитрия Давыдова основано на успешном зарубежном опыте. В проекте “20 идей” содержатся конкретные инициативы для решения проблем в самых разных сферах: здравоохранение, медицина, современные технологии, строительство, сельское хозяйство, ситуация на дорогах.

Автор надеется, что государство обратит внимание на его предложения. Он уверен, что основанные на лучшем зарубежном опыте инициативы необходимо поддержать на законодательном уровне.