Работают на раскол: Зеленский взял на мушку пытающихся подружиться с Москвой политиков

Из-за обострившейся ситуации на Украине действующему президенту Владимиру Зеленскому все труднее держать власть и доверие граждан в своих руках. Постепенно спесь пропадает, и люди начинают понимать очевидные вещи, о которых Москва твердила из года в год. Все это играет не в пользу Зеленского.

Лидер Незалежной пообещал принять меры против тех украинских политиков, которые навострили нос в сторону Кремля и “ищут ниточки в Россию”. Президент Украины открыто пригрозил им расправой. “Работают на раскол”, – обиженно бросил Зеленский.

Он добавил, что такая информация регулярно приходит в его офис. Ему докладывают, что некоторые украинские коллеги пытаются якобы подружиться с Москвой.

“Если мне поступит еще один сигнал по этому поводу, то ответ будет таким, как надлежит в условиях военного времени”, – пригрозил Зеленский.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Страна признала независимость народных республик и теперь защищает их интересы, а также обеспечивает собственную безопасность. Вслед за такими мерами против России посыпались западные санкции. Впрочем, Москва сообщила, что наша страна была готова к ним.