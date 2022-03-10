 

Работают на раскол: Зеленский взял на мушку пытающихся подружиться с Москвой политиков

10.03.2022, 0:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Из-за обострившейся ситуации на Украине действующему президенту Владимиру Зеленскому все труднее держать власть и доверие граждан в своих руках. Постепенно спесь пропадает, и люди начинают понимать очевидные вещи, о которых Москва твердила из года в год. Все это играет не в пользу Зеленского.

Лидер Незалежной пообещал принять меры против тех украинских политиков, которые навострили нос в сторону Кремля и “ищут ниточки в Россию”. Президент Украины открыто пригрозил им расправой. “Работают на раскол”, – обиженно бросил Зеленский.

Он добавил, что такая информация регулярно приходит в его офис. Ему докладывают, что некоторые украинские коллеги пытаются якобы подружиться с Москвой.

“Если мне поступит еще один сигнал по этому поводу, то ответ будет таким, как надлежит в условиях военного времени”, – пригрозил Зеленский.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Страна признала независимость народных республик и теперь защищает их интересы, а также обеспечивает собственную безопасность. Вслед за такими мерами против России посыпались западные санкции. Впрочем, Москва сообщила, что наша страна была готова к ним.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / Мнение: “Тесак” все

20.08 / Федосеева-Шукшина перестала есть после новостей о разводе с Алибасовым

06.07 / Дело MH17: суд пошел навстречу защите

13.01 / Богатство, замужество, дети и другие события в жизни, с которыми спешить не стоит: это не соревнование

21.08 / 1 см роста у мужчин и 1 пункт ИМТ у женщин добавляет $1 тыс. к годовой зарплате

26.10 / Русскоязычные СМИ Белоруссии

24.05 / Мнение: Правил больше нет

18.08 / Звезда сериала “Зачарованные” Алисса Милано попала в автокатастрофу

21.05 / Число новых пользователей электронной медкарты в Москве увеличилось в два раза

05.11 / Истории о детях, которые помнят свои прошлые жизни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика