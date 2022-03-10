Мнение: Безвалютная страна

На самом деле сейчас мы имеем на валютном рынке отдаленное последствие давнего и непонятного до сих пор решения 2018 года – когда в России вдруг, без какого-либо внятного обоснования взяли да запретили пункты обмена валюты, да и вообще запретили “обмен наличной валюты” как самостоятельный бизнес. Сонное российское население тогда почти не обратило внимание на это, лишь я писал у себя в блоге:

Валюты не нада

Сегодня обратил внимание на странную вещь – возле моего дома позакрывались почти все обменники. Было как минимум 4 – остался один. Причем “обмены валюты” возле моего метро Новогиреево успешно пережили до этого все кризисы и трудные времена – и в 2008, и в 2014 году, и даже постановление Центробанка о закрытии “небанковских” пунктов обмена валюты… И вот поди ж ты – в 2018-м они все-таки не выдержали, ушли.

Потом я выяснил, что пункты обмена “ушли” не просто так – им запретили работать иначе как от банков.

ЗАЧЕМ они тогда это сделали? Зачем загнали весь “обменный бизнес” под банки? Возможно, УЖЕ ТОГДА они готовились к тому, чтобы население не “растаскивало” валюту по своим схронам и нычкам. То есть – уже тогда знали, что в РФ – с ее тогда шестыми в мире золото-валютными резервами! – настанут времена, когда валюты будет НЕ ХВАТАТЬ.

А поскольку вышел уже запрет на покупку у России ее углеводородных ресурсов (вчера, Байден) – это означает, что валюту самой России взять будет НЕГДЕ. Источником валютных ресурсов для России всегда были только нефть и газ, по большому счету; если их у нас не будут брать – больше нам предложить нечего.