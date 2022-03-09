 

Eni приостановила заключение контрактов на российскую нефть

09.03.2022, 23:10, Новости дня
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Заключение новых контрактов на закупку российской нефти решено приостановить, сообщила итальянская энергетическая компания Eni.

В компании заявили, что «приостановили заключение новых контрактов, связанных с закупкой нефти и нефтепродуктов из России». При этом подчеркивается, что «Eni полностью выполнит любое решение, которое будет принято европейскими и итальянскими институтами», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Напомним, Eni, крупнейшим акционером которой является итальянское казначейство, собирается продать долю в газопроводе «Голубой поток». Компания закупает российский газ на основе долгосрочных контрактов по формуле «бери или плати».

Британская транснациональная нефтегазовая компания British Petroleum (BP) также сообщила, что не будет заключать новых контрактов на покупку российской нефти и газа. Кроме того, нефтегазовая компания Shell объявила о планах отказаться от российской нефти и газа.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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