Евгений Пригожин призвал не допустить оттока российского капитала за границу

Текст обращения опубликовали в пресс-службе компании “Конкорд”. Пригожин указал на необходимость усовершенствовать антикоррупционное и валютное регулирование. Многие бизнесмены долгое время выводили деньги в иностранные государства.

“В связи с антироссийскими действиями Соединенных Штатов Америки, Евросоюза и примкнувших к ним международных организаций, Указом Президента Российской Федерации от 01.03.2022 №81 “О дополнительных мерах временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации” был введен запрет на вывоз из России наличной иностранной валюты, превышающей 10 тыс. долларов США. Предлагаю ввести ответственность за нарушение упомянутого Указа Президента в виде запрета на выезд за пределы Российской Федерации. Кроме этого, гражданин России обязан раскрыть источник происхождения денежных средств в сумме, превышающей 10 тыс. долларов США, и если будет установлено, что деньги получены незаконным путем, то в таком случае денежные средства конфискуются в пользу бюджета Российской Федерации”, − считает бизнесмен.

Ранее Евгений Пригожин предлагал лишить гражданства предателей Родины. Среди таких он назвал осужденного в России блогера Алексея Навального.