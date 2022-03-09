Мнение: Российские доллары по выгодному курсу

Запретили покупать наличную валюту – но вроде как по-прежнему разрешается покупать валюту безналичным образом за рубли. Как мне тут написали в комментах: “Заходи в Сбербанк-онлайн и покупай себе там валюты сколько хочешь!” В этом, опять же, чувствуется какая-то странность – если исходить из вроде бы априорного знания, что нал и безнал – это не более чем формы одной и той же сущности. Но коли так – почему ж на покупку одной формы наложен запрет, а покупать другую можно сколько угодно??

На помощь приходит советский опыт. Советский-то человек прекрасно знал, что нал и безнал – это не то что не одно и то же, а и вовсе почти непересекающиеся вселенные, и наличный рубль отличается от безналичного почти во всем: у них и покупательная способность разная, и сферы применения, и даже способ владения – всё другое! Соответственно, и стоили они совершенно по-разному.

Если применить это знание к текущей ситуации, можно выдвинуть такую смелую гипотезу: наличные доллары – они пока так и остаются наличные доллары, т.е. – деньги США; а вот то, что с сегодняшнего дня в России будут выдавать за доллары безналичные – этим, скорее всего, неким тайным распоряжением ЦБ приказано считать… просто нолики на счетах, оборот которых будет регулировать… сам же ЦБ! То есть это теперь будет некая особая внутренняя валюта самой РФ – которая к США и ее ФРС вообще не будет иметь никакого отношения!

Всё гениальное – просто. “Физикам” в РФ будет позволено ДУМАТЬ, что они “владеют” некими “долларами” – в безналичной форме; все равно права их обналичивать у них не будет, права вывоза за границу – не будет. Зато будет терапевтический эффект: все-таки обладать “долларами” куда спокойнее, чем скачущими туда-сюда рублями. Россиянам будет спокойнее и уютнее.

На чем основан такой финт ушами от имени ЦБ? Все проще некуда. Он бы, конечно, с теми же целями мог бы и начать доллары печатать – наличными, специально чтобы раздавать населению. Но тут беда – такие доллары будут НЕНАСТОЯЩИЕ: водяные знаки там, то-сё… А вот завести для дорогих россиян специальные “российские доллары”, чтобы они могли их покупать, продавать, покупать за них квартиры, платить ими “валютную ипотеку” – почему нет? Главное, чтобы они были безналичными, то есть – без водяных знаков.

А так – как настоящие. “По рыночному курсу”.