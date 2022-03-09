Уголовный кодекс «мира»

ФСБ возбудила уголовное дело на тюменца, который якобы вел Telegram-канал с негативными оценками «военной операции» на Украине.

22-летний Кирилл Мартюшев на пикете с плакатом антивоенного содержания. Содержимое плаката заблюрено из-за вступления в силу закона о военной цензуре. Фото: соцсети

В Тюмени сотрудники регионального управления ФСБ возбудили уголовное дело на 22-летнего студента из поселка Туртас Уватского района Кирилла Мартюшева. Его подозревают в публичных призывах к экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ — до пяти лет лишения свободы). По версии следствия, молодой человек вел Telegram-канал, в котором публиковались посты с негативной оценкой российской «специальной военной операции» на Украине и призывы к тюменцам выходить на улицы. Центральный районный суд Тюмени 7 марта отправил его в СИЗО до 1 мая. Об этом «Новой газете» рассказал адвокат Павел Руснаков.

По версии следствия, Мартюшев 24 февраля опубликовал в Telegram-канале ролик с «оценкой деятельности сотрудников полиции, содержащий признаки побуждения в виде призыва к насильственным действиям в отношении группы лиц, объединенной по роду служебной деятельности в органах внутренних дел». Скриншот из материалов уголовного дела опубликован в Telegram-канале «Сетевые Свободы», в этих же материалах подчеркивается, что Мартюшев занимался «протестной деятельностью» во время спецоперации.

Молодого человека задержали сотрудники ФСБ на съемной квартире 5 марта. «Кирилл написал мне утром, говорил, что к нему стучат в дверь силовики, после этого он пропал и не выходил на связь до позднего вечера. Оказалось, у него провели обыск и допросили по уголовному делу», — рассказал Руснаков. Ни на обыске, ни на допросе сотрудники спецслужб не применяли к Мартюшеву насилия. У молодого человека изъяли всю технику и листовки.

С 24 февраля, когда президент РФ Владимир Путин объявил «о начале военной операции по денацификации и демилитаризации Украины», Мартюшев в комментариях в одном из телеграм-каналов объявил, что выйдет на одиночный пикет, опубликовав свои фамилию, имя и отчество. С тех пор, по версии следствия, он и вел канал, где рассказывал, где и как лучше клеить листовки, призывал распространять информацию об операции, которую российские власти считают недостоверной. В материалах дела, рассказал источник «Новой», близкий к следствию, участковый написал на молодого человека за эти действия отрицательную характеристику.

На акции 24 февраля Мартюшева задержала полиция. Как потом сообщала объединенная пресс-служба судов Тюменской области, судья Центрального суда Тюмени Андрей Ильин оштрафовал его на 19 тысяч рублей.

6 марта в РФ прошли акции протеста против «военной операции РФ на Украине», в которых, по данным «ОВД-Инфо» (Минюст РФ внес ее в реестр иностранных агентов), задержаны 4592 человека в 63 городах РФ. В Тюмени, по тем же данным, задержаны 24 человека.

Мстислав Письменков,

для «Новой газеты»

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