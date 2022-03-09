Мнение: Стагфляция, дефицит удобрений и дефицит пшеницы

1. Промежуточные результаты санкций Запада: цены на сырьё катастрофически растут, инфляция разгоняется, бизнес страдает, рабочие места из-за разрыва связей с Россией начинают сокращаться. Западные страны на пороге стагфляции. Что это такое, объясняет профессор экономики Александр Скоробогатов:

https://skorobogatov.livejournal.com/94631.html

Сегодняшнее взрывное подорожание основных сырьевых товаров – это перспектива для Запада получить стагфляцию. Последняя определяется как сочетание инфляции и застоя/спада – редкий гость в развитой экономике, поскольку инфляция и кризисы деловой активности традиционно приходятся на противоположные фазы делового цикла.

Почему две главные макроэкономические проблемы приходятся на разное время – потому что инфляция обычно порождается высоким спросом, а последний вызывает подъем деловой активности.

Иногда, однако, случаются отрицательные шоки предложения – порождаемое как правило внешними причинами повышение издержек производства большинства благ. В этом случае рост цен сопровождается сжатием спроса и, соответственно, сокращением производства и занятости.

Памятным примером является стагфляция середины 1970-х гг. Сильное удорожание нефти тогда вызвало на Западе очередной кризис, который от предыдущих отличался тем, что шел рука об руку с инфляцией. В начале 1980-х аналогичный кризис разразился с новой силой. В обоих случаях кризисы стали следствием войн на Ближнем Востоке, которые, как и сегодня, создали проблемы с поставками.

Но в последующие годы произошел сильный откат нефтяных цен, и к своим историческим максимумам они вернулись спустя лишь четверть века. Ведь сверхвысокая цена на что угодно – это приглашение для бизнеса делать инвестиции в соответствующие отрасли. Дальше эти вложения начинают приносить плоды, предложение подтягивается, а затем и становится избыточным.

Не исключено, что и на этот раз все будет развиваться по схожей схеме: война – ограничения поставок – стагфляция – инвестиции в добычу подорожавших ресурсов или их заменителей – откат цен к прежним уровням или ниже.

Но, по аналогии с прошлым, этот цикл может растянуться на десятилетия.

(Лозунг на заглавной картинке: «Высокие цены на еду съели наши зарплаты, и мы теперь едим меньше»).

2. На Западе начинают замечать, что Россия экспортирует далеко не только нефть и газ, но и другие жизненно-важные товары:

https://lenta.ru/news/2022/03/07/urozhay/

В Европе могут снизиться объемы урожая без российских азотных удобрений, сообщается в редакционной статье информационного издания о сельском хозяйстве Pleinchamp.

Отмечается, что почти 25 процентов от общего объема азотных удобрений, что импортируются в Европу, составляют материалы из России. Кроме того, страна является ведущим поставщиком природного газа и аммиака в Европу. Эти вещества составляют основу состава азотных удобрений, объясняет издание.

Поэтому Pleinchamp допустило сокращение европейского урожая в 2022 году. В частности, авторы материла предупредили, что долгосрочное подорожание азотных удобрений и их недоступность повлияют на сбор зерна во Франции. Дефицит материалов может изменить выбор культур для посева. Издание отмечает, что площади зерновых уже значительно уменьшились.

Кроме того, Россия и Украина — крупные экспортеры зерна и масличных культур. Дефицит поставок приводит к росту цен на сельскохозяйственное сырье.

3. Одна только угроза сокращения экспорта российского зерна разгоняет мировые цены на продовольствие:

https://lenta.ru/news/2022/03/06/golod/

В последние недели стоимость пшеницы в мире резко возросла. Это может вызвать глобальный голод, сообщает немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Аналитик Commerzbank Карстен Фритч объяснил, что Россия и Украина составляют до 30 процентов мировых поставок пшеницы. Фрит отметил, что сейчас эти страны отрезаны от остальных государств, поэтому он предрек глобальный голод без российского зерна.

«Пшеница дорожает как никогда, и во многих странах надвигается голодный кризис», — допустило издание.

В публикации отмечается, что уменьшение резервов крупнейших экспортеров пшеницы — Евросоюза, России, США, Канады, Украины, Аргентины, Австралии и Казахстана — сделает кризис снабжения более тяжелым. На данный момент запасы зерна достигают 57 миллионов тонн, что является минимальным за девять лет показателем. Таких объемов миру хватит на 27 дней, а без ресурсов России и Украины — менее, чем а 21.