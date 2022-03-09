Украинские военные попросили журналистов не писать TV на автомобилях

Сухопутные войска вооруженных сил Украины попросили журналистов не использовать маркировку TV на автомобилях из-за буквы V.

«Уважаемые журналисты, убедительно просим вас обозначать ваши служебные автомобили исключительно надписью «PRESS». TV в силу некоторых обстоятельств может быть прочитана как буква V», – говорится в сообщении Сухопутных войск вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости».

Напомним, в своем Instagram Минобороны РФ расшифровал популярные латинские буквы, украшающие боевую технику. Символ V означает «Сила в правде» и «Задача будет выполнена». Z обозначает слова «За Победу»/«За Победой».

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российская сторона может прекратить спецоперацию на Украине «в любой момент», если будут выполнены российские условия. РФ не имеет целью оккупацию Украины.