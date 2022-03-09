Мнение: Без срочников!

Довольно диковинные новости от Минобороны РФ в исполнении Конашенкова: пока на фронтах практически ничего не происходит (“продвижение на 2-4 км”), он вдруг посвятил свое сегодняшнее выступление тому, что “в частях на Украине оказались (!!) некоторые срочники”. И дальше пошел сбивчивый рассказ про “оказавшихся” в некой “части тылового обеспечения” солдатах срочной службы, на которую напала украинская ДРГ…

В общем, нетрудно было догадаться еще до того, как Конашенков перешел к делу, что эти солдаты-срочники попали в плен, причем, похоже, вместе с документами (!), и украинцы уже делают с их участием пропагандистское шоу, демонстрируя через всякие соцсети и их самих, и их военные билеты. Вопрос один – почему вдруг это в Минобороны признали, а не отделались своим типовым “это всё фейки и обман украинской пропаганды”?

Ответ, видимо, простой: впереди – весенний призыв, и кто-то из разгромленного “либерального блока”, видимо, сумел как-то достучаться до армии и объяснить, что призыв может быть сорван. Поэтому сейчас спешно проводят целую пропагандистскую контроперацию, задействовав в ней всех – и Генпрокуратуру, и Пескова, и МО, и самого президента. Цель – убедить всех еще раз, что никаких срочников на Украину посылать не будут, и что президент лично держит вопрос на контроле, а Военная прокуратура просто землю роет, чтобы такого не допускать.

Ну-ну. Похоже, по крайней мере, что насчет популярности в народе идеи мобилизации “на Украину” у Кремля нет никаких иллюзий.