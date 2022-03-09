 

С помощью белка мидий ученые создали медицинский суперклей

09.03.2022, 21:25, Новости дня
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Ученые из Соединенных Штатов Америки разработали клейкое вещество на основе полимеров и пептидов мидий.

Недавно эксперты обнаружили, что мидии используют прочный белковый клей для прикрепления к камням. Исследователи долго пытались воспроизвести его в лабораторных условиях, однако, все попытки оказались безуспешными.

Справиться с задачей удалось экспертам из Северо-Западного университета. В ходе недавней исследовательской работы они пришли к выводу, что вовсе необязательно копировать структуру белка для воссоздания его свойств. Для этого потребовалось использовать строительный блок лишь одного из белков мидий и вставить его в синтетический полимер.



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