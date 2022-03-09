Оптимисты живут гораздо дольше

Научные сотрудники Бостонского университета в рамках недавней исследовательской работы обнаружили, что оптимистично настроенные люди живут дольше, чем пессимисты.

Авторы работы объяснили, что это связано с тем, что оптимисты гораздо реже сталкиваются со стрессом, а если оказываются в стрессовой ситуации, то быстрее выходят из нее и чувствуют себя лучше, чем пессимистично настроенные люди.

Ученые предполагают, что оптимисты способны уклоняться от конфликтов и других раздражающих факторов. Пока неизвестно, как такие люди минимизируют воздействие стресса, но исследования на эту тему продолжаются.