 

Мнение: Памятка участникам “русско-украинской войны”

09.03.2022, 21:15, Разное
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Трофейная памятка для ВСУшников подготовленная при поддержке NED и Freedom House. Борцы за демократию помогают выставлять тарифы за уничтоженную технику.
Памятка 2021-го года выпуска. Обращаю внимание на наличие в тарифной сетке самолетов, которые на Донбассе не появлялись с 2015-го года. Но в свете всплывших документов о подготовке ВСУ наступления на Донбассе уже весной этого года, такие позиции уже не вызывают большого удивления. Пушечное мясо из ВСУ должно было быть мотивировано если и не идеологически, то хотя бы материально.

https://t.me/boris_rozhin/30026

Источник: Colonel Cassad



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