Мнение: Штаты хотели отравить русских. Теперь – официально!



Вот еще один звоночек для любителей пищать "Нет войне!". Вашингтон официально признал существование секретных лабораторий на территории Украины. "Всему миру будет интересно узнать, чем именно занимались американские биолаборатории на Украине" – уже сказал Дмитрий Песков и есть подозрение, когда мы это узнаем, Китай тоже оживился, планета увидит, что представляет из себя режим в США. Хотя ничего нового – нацисты, расисты, наркоманы и просто [слово нехорошее].

В среду заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в Сенате заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль Вооруженных сил России. Нуланд также спросили, будет ли российская сторона нести ответственность в случае, если на Украине произойдет инцидент с биологическим или химическим оружием. «У меня нет сомнений в этом», – ответила она. «Это хрестоматийный российский метод – обвинять других в том, что они сами планируют сделать», – подчеркнула Нуланд.

Да, да, плавали знаем. Это русские нанимали "Белые каски" фейки снимать, это русские пробиркой в ООН трясли, все мы, все мы. А для "пацифистов" (прошу читать это теперь как [слово нехорошее], заметим еще один крайне интересный нюанс:

Кураторы из Пентагона понимают, что если данные коллекции попадут к российским экспертам, то с большой долей вероятности будет подтверждено нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. А именно: проведение работ по усилению патогенных свойств микроорганизмов с использованием методов синтетической биологии. Только этим можно объяснить спешку, с которой проводилось ликвидационное мероприятие.

А также:

Биологические лаборатории на Украине – это бывшие советские противочумные станции, очень высоко организованные биологические объекты по противодействию эпидемий. Там хранились очень дорогие коллекции возбудителей страшных болезней и вирусов. Затем американцы частным образом захватили эти станции как на Украине, так и в других постсоветских республиках.

Собственно, нового в этом ничего нет – кроме того, что теперь будут реальные доказательства действий США, а не просто данные, что такие лаборатории работают. Чтобы, да-да, это не фантастика – искать вирусы, поражающие только славянские народы. Ничего не меняется в методах нацистов со времен дяди Адика.

И снова, и снова, мне обидно лишь одно – я не могу сейчас посмотреть в глаза тем, кто вчера орал "Нет войне!", а позавчера топил за Лешеньку Навального.

Но наше дело правое, мы победим!

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