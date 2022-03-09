Как достать соседей

Страны Центральной Азии стараются почти не афишировать свое отношение к конфликту между Россией и Украиной. Но молчать с каждым днем все сложнее.

«Спецоперация» РФ в Украине, как называет ее чуткий к словам Роскомнадзор, напрямую стран Центральной Азии не касается, но и в стороне у бывших советских республик оставаться не получается. Часть региона состоит в ОДКБ, часть в Евразийском экономическом союзе, некоторые страны напрямую зависят от взаимоотношений с Россией экономически. Казалось бы, на этом фоне любые действия Москвы по «денацификации» и «демилитаризации» Украины должны были бы восприниматься ее центральноазиатскими партнерами с явным — или хотя бы со скрытым — одобрением.

Но как бы не так.

В воскресенье, 6 марта, на юге Казахстана, в Алматы, состоялся митинг в поддержку Украины — один из самых массовых в истории города за последние годы, если не считать январских протестов.

Звучащие на мероприятии лозунги и надписи на плакатах цитировать нельзя: от этого у РКН может случиться нервный срыв,

а его беречь надо, он у нас один такой. Можно лишь сказать, что в акции приняли участие чуть больше двух тысяч человек, и среди них были даже россияне, общий посыл выступления которых сводился к фразе «Нас спасать точно не надо». Митинг был абсолютно мирным с обеих сторон: поскольку в Казахстане действует уведомительная система организации демонстраций, мероприятие было полностью разрешено властью, и полиция вела себя крайне корректно (а по некоторым свидетельствам, даже сочувственно). И это не единственное подобное мероприятие: 8 марта на марше феминисток (больше 500 демонстранток) лозунги, приводящие РКН в неистовое бешенство, звучали так же громко, как и призывы соблюдать права женщин. И никаких препятствий со стороны власти вновь не было.

Можно подумать, что власти Казахстана сделали свой выбор в этом противостоянии в пользу Украины, но официально это точно не так. Президент Касым-Жомарт Токаев вместе с полными президентскими полномочиями отобрал у Нурсултана Назарбаева еще и мантию миротворца, и теперь Казахстан предлагает свои услуги по мирному урегулированию конфликта в качестве посредника или как минимум места, где подобные переговоры могут проходить. Публично Токаев и его аппарат заявили о полном нейтралитете в этой ситуации, и при любом голосовании в ООН относительно действий РФ Казахстан строго воздерживается от симпатий какой-либо из сторон. Но на самом деле некоторые поступки и заявления даже самой власти свидетельствуют о том, что происходящее ее очень раздражает.

Так, во время переговоров с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером 7 марта казахстанский лидер Токаев пояснил о готовности страны отправить в Украину гуманитарную помощь: сейчас в республике прорабатывают транспортные коридоры для доставки медикаментов и еды. Кроме того, Акорда сквозь пальцы смотрит на народные сборы гуманитарной помощи: казахстанцы через общественных деятелей или самостоятельно отправляют деньги и вещи в посольство Украины. По состоянию на 3 марта было собрано 100 млн тенге, это больше 20 млн рублей.

Кроме этого,

полиция и активисты объявили охоту на автомобили, на которых изображен символ Z. В Нур-Султане уже оштрафовали водителя, который наклеил себе эту букву на заднее стекло.

Формальная причина — несоответствие ПДД, штраф составил около трех тысяч рублей. Гражданские активисты тоже ищут автомобили с такой символикой и предлагают открыто о них сообщать полицейским.

Ошибочно, однако, думать, что все казахстанское общество настроено к РФ радикально. Сторонники «спецоперации» в республике тоже присутствуют (как правило, это живущие в Казахстане русские), но их количество точно подсчитать невозможно: независимая социология в стране развиться толком так и не смогла. «Новой» известно лишь, что внутриполитический блок Акорды крайне недоволен теми активистами, кто выступает за полный разрыв связей с Россией и выход из ОДКБ, ЕАЭС и других союзов. С точки зрения властей, это крайне опасные провокации (к тому же это легче сказать, чем сделать). Другое дело, что нахождение в этих союзах сильно бьет по экономике Казахстана. Доллар в обменниках шагнул далеко за 510 тенге — это исторический рекорд, рубль, хоть его и долго держали, тоже пополз вниз и приближается к четырем тенге вместо шести тенге годом ранее.

Казахстан среди других стран Центральной Азии находится в особой ситуации — у него все-таки 7500 километров общей границы с Россией. Другие республики, однако, ведут себя также аккуратно, стараясь, по возможности, не подыгрывать ни сторонникам РФ в своих странах, ни ее противникам.

В Кыргызстане марши в поддержку Украины (а также феминистские марши с похожей повесткой) позволяют, как и в Казахстане, а водителям, желающим повесить на автомобили символику российских войск, угрожают штрафами даже большими, чем в соседней республике. Более того,

власти страны устраивают показательный разгром медиа, которые публикуют информацию о возможном участии кыргызских военных сил в «спецоперации» РФ в Украине.

В частности, от вещания отключен телеканал Next TV, а его директор отправлен под арест (остальных сотрудников Комитет национальной безопасности постоянно таскает на допросы): в телеграм-канале медиа в начале марта появился пост о том, что Кыргызстан и Таджикистан поставляют военную технику для «спецоперации» России. Надо сказать, что канал подставился сам, ведь ссылались журналисты в своем посте на слова бывшего главы КНБ Альнура Мусаева, который никаких доказательств своим словам в соцсетях не привел. Но сам факт разгрома за одну только мысль, что Кыргызстан может оказаться участником конфликта, показателен. Любопытно, кстати, что казус с разными трактовками телефонных переговоров Владимира Путина и Садыра Жапарова еще 26 февраля так и не решен: в стенограмме Кремля кыргызский президент поддержал действия РФ в Украине, в версии Бишкека стороны просто «обменялись мнениями».

Точно такое же разночтение беседы двух президентов существует и в Узбекистане. В конце февраля Кремль заявил, что узбекский президент Шавкат Мирзиёев «выразил понимание» действий РФ в Украине. Но не прошло даже суток, как пресс-секретарь Мирзиёева Шерзод Асадов официально скорректировал эту позицию: Узбекистан строго нейтрален, пояснил он, а вся конфликтная ситуация должна решаться по нормам международного права. Узбекистан и Кыргызстан, что важно, зависят от РФ за счет своих граждан, которые уехали на заработки в качестве трудовых мигрантов. Это отражается и на внутреннем освещении событий последних дней: имеются свидетельства, что местный КНБ вызывает узбекских блогеров и журналистов на беседы и просит писать о РФ и Украине «нейтрально».

С этим согласны не все. Несколько дней назад два портала — Kun.uz и «Газета.uz» — перепечатали у себя интервью правозащитницы Варвары Пархоменко, которая работала в гуманитарных организациях на востоке Украины и рассказала о ситуации в стране «Медузе» (Минюст признал это медиа «СМИ-иноагентом», а в последние дни «Медуза» заблокирована на территории России). На узбекские СМИ тут же накинулся канал «Россия 24». «Одно из самых русофобских информационных агентств по нескольку раз в день транслирует свои фейки через узбекистанский портал Kun.uz. Для примера: «Медуза» через Kun подробно рассказала тысячам узбекистанцев, почему РФ не выполнила Минские соглашения, как вообще жил Донбасс под сапогом российских оккупантов», — говорится в программе «В центре Азии с Робертом Францевым». СМИ другой страны отреагировали достойно: «Газета.uz» перепечатала расшифровку сюжета «России 24» безо всяких комментариев (видимо, читателям сайта и так все понятно), а Kun.uz занял принципиальную позицию, заявив, что сайт обязан давать разные точки зрения. О каком-то давлении на эти СМИ после их заявлений не сообщалось.

Публичной протестной активности в поддержку Украины в Узбекистане при этом нет. Как нет ее и в Таджикистане и Туркменистане: для Душанбе эта тема абсолютно периферийна (хотя СМИ и сообщали о гибели двух уроженцев Таджикистана во время боев), а для Ашхабада выборы сына Бердымухамедова на президентский пост в ближайшую субботу явно важнее всего остального. Хотя своих людей — в первую очередь студентов — из зоны боевых действий вывозит даже Туркменистан.

Вячеслав Половинко, спецкор

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