Мнение: Замещение

“В мире нет мощностей, которые могли бы заменить 7 миллионов баррелей [российской нефти]в день”, – сказал глава ОПЕК Мохаммед Баркиндо журналистам на конференции Ceraweek, сообщает Reuters.

Я, конечно, не глава ОПЕК, но про 7 млн баррелей, которые нужно заместить, Баркиндо явно сказал не подумав. Или, наоборот, подумав очень хорошо.

По итогам 2021 года среднедневной экспорт России составлял немногим более 4,5 млн баррелей нефти. Половина этого экспорта шла в Европу, существенно меньшая часть — в США. То есть, даже если будет введено полное эмбарго на поставку российской нефти в страны Запада, речь пойдет примерно о 2,5 млн баррелей, которые нужно где-то дополнительно найти. 2,5 млн — это все-таки сильно не семь миллионов.

Баркиндо назвал брутто-добычу России, включающую и внутреннее потребление. Это одна сознательная ошибка. Вторая сознательная ошибка — он не выделил те объемы, которые действительно могут попасть под запрет и потребуют замещения. Китай, к примеру, к эмбарго присоединяться не намерен. Индия и десятки других стран — тоже. В случае, если они не будут ловить мышей, и потребуют от российских производителей дополнительные премии, то российская нефть вполне может остаться на рынке, заместив какую-то другую, которую страны, не поддержавшие эмбарго, просто не купят, разменяв ее на более дешевую в силу обстоятельств российскую. Вот, собственно, эта нефть и станет источником замены российской нефти на американском и европейском рынках. Да, нужно будет решать и технологические вопросы, связанные с изменением сортности, но в целом это вопрос переговоров и скидок.

Всё дело лишь в необходимости перебалансировки мировых и региональных поставок. Это вопрос примерно 3-4 месяцев. Потери, конечно, будут. Они связаны в первую очередь с отсутствием у России танкерного флота. Логично предположить, что США помимо эмбарго на импорт скоро введут и санкции на перевозчиков — как раз по той причине, что российских танкеров нет. Здесь и может крыться основная сложность с точки зрения экспортных возможностей России. Но это, в общем-то, нормальная ситуация для страны, которая разворовывает свои национальные богатства и не вкладывает в собственное развитие.

В любом случае руководство ОПЕК сильно хитрит, причем неумело и глупо. Слишком явные манипуляции цифрами, чтобы их можно было принимать во внимание. Другой вопрос, что ОПЕК попытается какое-то время удерживать текущие высокие цены на нефть, компенсируя убытки двух прошлых лет. Вряд ли эта ситуация будет надолго просто потому, что на самом деле с рынка даже в самом тяжелом сценарии уйдет от миллиона до полутора миллионов баррелей (и связано это будет исключительно с трудностями транспортировки). Да, произойдет перебалансировка рынка, но в целом объемы останутся примерно на том же уровне. Самый рискованный и сложный период — сейчас, когда возникло нестационарное состояние. Однако ничего фатального на самом деле не происходит.

Добыча нефти в России, конечно, снизится. На сколько — это вопрос к профессиональным нефтяникам. Какое-то снижение произойдет за счет внутренней экономической катастрофы, какое-то будет связано с вводимыми санкциями и эмбарго на внешнем рынке. Упадет и внутреннее потребление, и экспорт. Но тут стоит вспомнить старый анекдот: «Папа, ты стал меньше зарабатывать. Ты будешь меньше пить? – Нет, сынок, ты станешь меньше есть». За всё заплатит, безусловно, население страны. Ухудшением уровня жизни, доходами. С капитанами бизнеса всё будет вполне хорошо, если кто-то за них беспокоится.

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