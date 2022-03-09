Блинкен назвал непонятным решение Польши передать МиГ-29 Украине через США

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предложение Польши отправить Украине МиГ-29 вызывает сложности, так как не совсем понятно, зачем их сначала передавать в распоряжение США.

«Предложение польских властей о передаче Украине истребителей МиГ-29 вызывает серьезную обеспокоенность для всего Североатлантического альянса», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова политика.

Вылет с американской базы НАТО в Германии в воздушное пространство над Украиной, где действуют ВС России, вызывает серьезную обеспокоенность у всего альянса НАТО. Поэтому мы должны проработать конкретные вопросы.

Напомним, на минувшей неделе пресс-служба украинских ВМС сообщила, что Болгария, Польша и Словакия отправят на Украину 70 военных самолетов. Позже Польша предложила сначала передать самолеты США. Вашингтон не считает приемлемым предложение Варшавы о передаче Киеву военных самолетов через США, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Отмечается, что перспектива того, что истребители, находящиеся в распоряжении правительства США, отправляются с базы США/НАТО в Германии на Украину, вызывает лишь беспокойство.