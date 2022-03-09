Столтенберг объяснил невозможность бесполетной зоны над Украиной

Закрытие украинского неба означало бы начало полномасштабной войны в Европе с участием Североатлантического альянса, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Что касается бесполетной зоны: надо понимать, что речь идет не о том, чтобы просто объявить о бесполетной зоне, ее необходимо обеспечивать. Единственная возможность сделать это в такой враждебной ситуации, которую мы наблюдаем на Украине, – это массированно атаковать российские системы ПВО», – цитирует Столтенберга РИА «Новости».

Он подчеркнул, что НАТО не может обеспечить бесполетную зону в условиях действующего ПВО России, это будет означать в том числе прямые столкновения с российскими самолетами.

«Это было бы прямое столкновение ВВС НАТО и России. Это приведет не только к значительной эскалации войны на Украине, но создаст риск полномасштабной войны в Европе с участием членов НАТО», – добавил генсек альянса.

По его словам, это было болезненное решение, но необходимо сделать так, чтобы конфликт закончился, потому нужно «предотвратить его распространение».

Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что если НАТО не хочет или не может закрыть небо над Украиной, то Киев закроет его сам.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен отвергал идею развертывания бесполетной зоны над Украиной, заявив, что страны НАТО не хотят расширения конфликта на свою территорию.