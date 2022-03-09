 

Компания Adidas приостановила работу в РФ

09.03.2022, 20:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Компания Adidas приняла решение временно закрыть все магазины в России, работать они будут до 13 марта, говорится на русскоязычном сайте компании.

Отмечается, что приостанавливают работу и сайт, и приложения в России, а розничные магазины закроются 14 марта.

«Мы приостанавливаем работу сайта и приложения с 09 марта (с 18:00 по московскому времени) до дальнейшего уведомления. Розничные магазины будут открыты до 13 марта включительно», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

В компании отметили, что пользователи смогут лишь просматривать товар на сайте и в приложении, но возможность оформить заказ временно будет приостановлена.

Ранее о приостановке работы в РФ сообщил ряд компаний в сфере моды, включая H&M, Asos, Inditex, которая управляет брендами Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Zara Home, Uterqüe, Stradivarius, Lefties и Bershka и другие.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Пожар в одесском отеле “Токио Стар”. Прокуратура передала дело в суд

28.09 / В Госдуме сомневаются в обещаниях YouTube сотрудничать с российскими властями

02.11 / Hill – напряжённый финал предвыборный гонки в США изрядно нервирует демократов

11.12 / Выдача партбилетов главарям “ЛДНР” может быть подготовкой российского общества к войне – Шлосберг

27.09 / Качество изображения на экранах iPhone 13 Pro пострадало из-за программной ошибки

09.02 / Пашаев: Свидетели в деле Ефремова были настоящие

30.11 / Кличко и Сенцов приняли участие в акции “Диалоги о достоинстве” на Майдане к восьмой годовщине избиения студентов “Беркутом”

09.03 / Протестующие в Ереване заблокировали здание парламента и заявили о планах блокировки других госучреждений

17.07 / Telewizja Republika – польским дипломатам в ООН дорого обошлась выходка российских пранкеров

10.10 / Лукашенко объяснил причину визита к оппозиционерам в СИЗО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика