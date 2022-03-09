Компания Adidas приостановила работу в РФ

Компания Adidas приняла решение временно закрыть все магазины в России, работать они будут до 13 марта, говорится на русскоязычном сайте компании.

Отмечается, что приостанавливают работу и сайт, и приложения в России, а розничные магазины закроются 14 марта.

«Мы приостанавливаем работу сайта и приложения с 09 марта (с 18:00 по московскому времени) до дальнейшего уведомления. Розничные магазины будут открыты до 13 марта включительно», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

В компании отметили, что пользователи смогут лишь просматривать товар на сайте и в приложении, но возможность оформить заказ временно будет приостановлена.

Ранее о приостановке работы в РФ сообщил ряд компаний в сфере моды, включая H&M, Asos, Inditex, которая управляет брендами Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Zara Home, Uterqüe, Stradivarius, Lefties и Bershka и другие.