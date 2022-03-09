 

От меча и погибнут: Как американцы пострадают от своих же санкций

09.03.2022, 20:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет, гласит крылатое выражение, из художественного исторического фильма о древнерусском князе “Александр Невский” С. М. Эйзенштейна. Как выяснилось, в нынешних реалиях эта фраза зазвучала как никогда актуально. США, которые с пеной у рта бьются в истерике, накладывая на Россию все новые и новые санкции, страдают от них не меньше.

Накануне президент США Джо Байден ввел запрет на импорт нефти и газа из России, после чего ценники на американских автозаправках пробили исторические максимумы, сообщает Пятый канал.

Таким образом базовые ценности и потребности американского народа оказались под ударом. Цены на автозаправке города Вифлеем в американском штате Пенсильвания еле успевают за биржевой стоимостью нефти марки Brent. Дорожает и топливо в других странах. А там, где основная валюта доллар, люди платят все больше за бензин.

Джо Байден при этом как ни в чем не бывало продолжает выступать и врать своему народу, что все так и должно быть. Мол, Россия еще приползет к нам на коленях. Вот только Москву, кажется, эта проблема уже не так сильно пугает. Наша страна несколько лет живет в условиях санкций и успела набраться сил, выработав определенную стратегию дальнейшего развития.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09 / Мнение: Парад Победы над США

26.06 / Скоро в жизни все изменится: пять признаков, указывающих на перемены. Но люди почему-то боятся их

20.04 / Есть жертвы: машина полная инстаграм-моделей рухнула в реку

14.04 / Мнение: Герои тыла и котлов

01.01 / Коронавирус как лайфхак

28.10 / Пошла подальше! – Личное мнение

07.07 / От 5 до 12 лет: завершено расследование дела о ДТП с участием Михаила Ефремова

05.02 / Как бывший троцкист-психолог стал настоятелем православного монастыря

05.01 / В Казахстане массовые протесты из-за повышения цены на газ охватили всю страну

05.01 / Выпадают волосы после COVID-19. Что делать?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика