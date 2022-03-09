От меча и погибнут: Как американцы пострадают от своих же санкций

Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет, гласит крылатое выражение, из художественного исторического фильма о древнерусском князе “Александр Невский” С. М. Эйзенштейна. Как выяснилось, в нынешних реалиях эта фраза зазвучала как никогда актуально. США, которые с пеной у рта бьются в истерике, накладывая на Россию все новые и новые санкции, страдают от них не меньше.

Накануне президент США Джо Байден ввел запрет на импорт нефти и газа из России, после чего ценники на американских автозаправках пробили исторические максимумы, сообщает Пятый канал.

Таким образом базовые ценности и потребности американского народа оказались под ударом. Цены на автозаправке города Вифлеем в американском штате Пенсильвания еле успевают за биржевой стоимостью нефти марки Brent. Дорожает и топливо в других странах. А там, где основная валюта доллар, люди платят все больше за бензин.

Джо Байден при этом как ни в чем не бывало продолжает выступать и врать своему народу, что все так и должно быть. Мол, Россия еще приползет к нам на коленях. Вот только Москву, кажется, эта проблема уже не так сильно пугает. Наша страна несколько лет живет в условиях санкций и успела набраться сил, выработав определенную стратегию дальнейшего развития.