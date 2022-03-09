Молочные кухни Москвы обеспечены бесперебойным производством продуктов

В российской столице налажено стабильное производство продуктов для молочных кухонь. Благодаря этому есть возможность покрыть потребности горожан.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений города Владимир Ефимов сообщил, что каждый год столичные конвейеры производят 1,3 миллиарда упаковок продукции. После этого все необходимое распределяется между регионами.

В Москве исправно работают Лианозовский и Царицынский молочные комбинаты. Кроме того, уже налажены поставки на молочные кухни, которые являются важным социальным направлением для столицы. Можно с уверенностью сказать, что производство продуктов для молочных кухонь идет бесперебойно.

Ефимов подчеркнул, что Москва остается основным рынком сбыта для компаний. Такую продукцию ежедневно употребляют более двух миллионов жителей российской столицы.

Заммэра отметил, что Лианозовский и Царицынский молочные комбинаты обеспечат московские молочные кухни сухими смесями и соками после модернизации. Уточняется, что для расширения производств в Москве задействуют механизмы государственно-частного партнерства.