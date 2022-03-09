 

Образ дня: Зои Дойч в идеальном смокинге на весну

09.03.2022, 20:10, Разное
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В этом году у 27-летней американской актрисы Зои Дойч большая премьера – фильм “Костюм” (The Outfit). В криминальной драме она сыграла главную роль, а компанию на экране ей составит мужское актерское трио: Марк Райлэнс, Дилан О’Брайен и Джонни Флинн. Изначально премьера была запланирована на 25 февраля, но была отложена на 18 марта.

В рамках промо-тура фильма Зои пришла на Вечернее шоу Джимми Фэллона (The Tonight Show starring Jimmy Fallon). Съемки традиционно проходят в Нью-Йорке. Вчера, 8 марта, Зои Дойч приехала в студию в строгом, но с “перчинкой” черном смокинге из весенне-летней коллекции Fendi. От скучной классики костюму удалось уйти благодаря расклешенным длинным брючинам. А пиджак на голое тело, под которым была видна лишь крошечная часть полупрозрачного кружевного бра Fendi c золотой застежкой по центру, придавал образу сексуальную нотку. 

Внешний вид актрисы дополнили босоножки на шпильке, едва заметные под брюками, большие золотые серьги-кольца O’Lock и маленькая сумка Fendi First из кожи белого цвета и застежки в виде буквы F. А волосы было решено убрать в тугой пучок.



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