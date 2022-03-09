 

Петербургские чиновники отмахнулись от россиян шаблонными заявлениями на тему операции ВС РФ на Украине

09.03.2022, 20:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава муниципального образования «Екатерингофский» Олег Смакотин в рамках пресс-конференции в центре медиагруппы «Патриот» вынес на обсуждение тему отсутствия поддержки спецоперации ВС РФ на Украине со стороны петербургских чиновников.

По словам Смакотина, со стороны ряда чиновников Петербурга образовался информационный вакуум на тему, которая в настоящее время больше всего интересует россиян.

«Депутат нашего района молчит. Я стал внимательно смотреть за ее соцсетями. Молчание, как будто ничего не происходит», — заявил эксперт.

Примечательно, что губернатор Александр Беглов также «отмалчивался» на тему спецоперации ВС РФ на Украине до 28 числа, после чего выступил лишь в поддержку признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Своим молчанием он задал некий «тренд» для других петербургских чиновников, которые никак не поддержали россиян.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Новую сверхлегкую ракету в РФ пообещали создать к 2024 году

22.04 / Верещук перечислила достижения Зеленского за время президентства

04.02 / Вице-спикер Крыма захотел стать гидом для западных дипломатов

03.03 / Лавров выразил соболезнования из-за гибели мирных жителей на Украине

14.08 / В Совфеде поддержали инициативу Путина по саммиту о ситуации в Персидском заливе

21.12 / В Кремле сочли огромным успехом применение «Спутника V» в более чем 70 странах

12.10 / Президент Мексики призвал Папу Римского извиниться перед коренными народами Америки за злодеяния конкистадоров

27.06 / В Одессе закрыли пляж возле танкера Delfi

01.08 / Глава ОКР назвал причину нападок на российскую команду на Олимпиаде

23.09 / Bloomberg – Турция перебросила в Сирию дополнительные войска на фоне грядущей встречи с Путиным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика