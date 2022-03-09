Петербургские чиновники отмахнулись от россиян шаблонными заявлениями на тему операции ВС РФ на Украине

Глава муниципального образования «Екатерингофский» Олег Смакотин в рамках пресс-конференции в центре медиагруппы «Патриот» вынес на обсуждение тему отсутствия поддержки спецоперации ВС РФ на Украине со стороны петербургских чиновников.

По словам Смакотина, со стороны ряда чиновников Петербурга образовался информационный вакуум на тему, которая в настоящее время больше всего интересует россиян.

«Депутат нашего района молчит. Я стал внимательно смотреть за ее соцсетями. Молчание, как будто ничего не происходит», — заявил эксперт.

Примечательно, что губернатор Александр Беглов также «отмалчивался» на тему спецоперации ВС РФ на Украине до 28 числа, после чего выступил лишь в поддержку признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Своим молчанием он задал некий «тренд» для других петербургских чиновников, которые никак не поддержали россиян.