Международные фармкомпании продолжат поставки лекарств в Россию

Случаев отказа со стороны ведущих международных фармацевтических компаний от поставок лекарственных препаратов в Россию пока нет, индустрия готова продолжать осуществлять их, сообщил исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир Шипков.

«Нет, не фиксируются. Нет ни одного случая, факта (отказа). Даже нет ни одного пока признака», – ответил он на вопрос о том, фиксируются ли отказы в поставках лекарственных препаратов со стороны международных фармкомпаний, передает «Интерфакс».

Шипков сообщил, что на прошлой неделе письменно сообщил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко и главе Минпромторга Денису Мантурову о том, что международная индустрия подтверждает готовность продолжать осуществлять поставки лекарственных препаратов в Россию.

По словам Шипкова, наблюдаются проблемы с поставками препаратов из-за транспортных и логистических трудностей. Он сообщил, что европейские, международные коллеги уже обратились в Европейскую комиссию с просьбой при вводимых санкционных ограничениях не распространять ограничения на лекарственные препараты и медицинские изделия и по возможности обеспечить «зеленые коридоры» поставок, которые были надлежащим образом отрегулированы в условиях первой волны борьбы с COVID-19.