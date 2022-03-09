Минобороны обвинило Киев в срыве эвакуации мирных граждан из городов

Операция по гуманитарным коридорам и эвакуации мирных жителей на Украине не принесла результатов по вине украинской стороны, ВСУ ведут огонь по инициированным украинской стороной коридорам, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«К сожалению, сегодня детально и хорошо продуманная операция по открытию гуманитарных коридоров и проведению эвакуации мирных жителей и иностранных граждан, находящихся в условиях гуманитарной катастрофы, ожидаемых результатов по вине киевских властей не принесла», – цитирует Мизинцева ТАСС.

Гуманитарная ситуация в стране продолжает ухудшаться, в Мариуполе положение мирных жителей «достигло катастрофических масштабов».

«С 09:57 непрерывный артиллерийский и минометный огонь, в том числе по позициям Вооруженных сил РФ в пригородах Киева, Чернигова, Харькова, Сум, Мариуполя и в ряде других населенных пунктов, а также на гуманитарных коридорах, которые инициированы украинской стороной, практически не прекращается», – подчеркнул Мизинцев.

Он добавил, что на Волновахском, Запорожском и Изюмском направлениях нацбатальоны вели интенсивный огонь с применением минометов. «С 10 часов утра на всех направлениях отмечена интенсивная перегруппировка подразделений ВСУ и националистических батальонов, перемещение вооружения и военной техники, а также наращивание сил и средств», – заключил представитель Минобороны.

Ране в среду вице-премьер Украины Ирина Верещук подтвердила открытие гуманитарных коридоров из Энергодара в Запоржье, из Сум в Полтаву, из Мариуполя в Запорожье, из Волновахи в Покровск, из Изюма в Харьковскую область, из ряда городов Киевской области в Киев.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в среду сообщал, что российские военные с начала спецоперации на Украине уничтожили 2786 объектов военной инфраструктуры.