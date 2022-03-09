KFC и Fazer продолжат работать в России

Всего в России насчитывается более 1100 ресторанов KFC. Американская корпорация Yum! Brands приостанавливает работу 70 собственных точек. Остальные продолжат работать.

Также сообщения об уходе с российского рынка опровергла финская Fazer. Компания не собирается закрывать хлебозаводы в Москве и Санкт-Петербурге и намерена сохранить рабочие места.

“Наши хлебозаводы в Петербурге и Москве продолжают свою работу, мы продолжаем выполнять свои обязательства перед клиентами и сотрудниками. Мы разрабатываем дальнейший план действий в России с фокусом на сохранение операционной деятельности и рабочих мест”, – сообщает “КП-Петербург” со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее ритейлер Metro и производитель продуктов питания Danone опровергли сообщения об уходе с российского рынка. Компании продолжают работать в нашей стране в штатном режиме.

Кроме того, продолжить работу в России намерен Samsung. Сейчас компания занимается вопросами восстановления поставок в нашу страну.