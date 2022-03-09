 

Международные аудиторские компании останутся в России

09.03.2022, 18:59, Разное
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Так, в пресс-релизе PwC в России говорится, что решение о выходе из состава международной сети принято после переговоров с руководителями международного офиса. “Глобальная сеть PwС подчеркнула, что приложит все усилия, чтобы поддержать российских коллег”, – сказано также в сообщении.

Из международной сети исключается и российское отделение KPMG. В компании работает более 4,5 тысячи граждан РФ и Белоруссии.

В российском офисе KPMG сообщили, что компания сохранит бизнес в нашей стране, но вне глобальной сети.

Об отделении российского подразделения сообщили и в аудиторской компании Ernst & Young (EY). Сотрудники продолжат оказывать услуги клиентам.

О продолжении работы в России ранее сообщила финская компания Fazer, ритейлер Metro и производитель продуктов питания Danone.



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