Надежда Михалкова о влиянии фамилии на работу в кино: “Я много повидала критики и пренебрежения”

Младшая дочь Никиты Михалкова Надежда представила в феврале свою первую режиссерскую работу – мини-сериал “Номинация”. Более того, Надежда была также сценаристом и исполнила главную роль. На премьере 3 февраля в кинотеатре “Художественный” присутствовала вся семья Михалковых и даже бывший муж Надежды, режиссер Резо Гигинеишвили. Не пришел только глава семейства – актер и режиссер Никита Михалков. Многие тогда приняли это как знак – режиссер не одобряет творение дочери. Но в новом интервью Надежда опровергла эти домыслы:

Никита Сергеевич отнесся хорошо, – сказала она в интервью порталу “Кинопоиск”. – Мне очень важно было, что он не позвонил и не сказал: “Ты что, вообще, с ума сошла?”. Потому что все-таки уважение друг к другу у нас есть, оно воспитано, и оно нас как-то всех и сближает, и примиряет… Здесь он уже смотрел на уровне монтажа, потом позвонил и сказал: “Могла бы дать мне почитать сценарий, я бы дал какой-нибудь дельный совет”, — в смысле профессиональных рекомендаций, героев и так далее. На таком уровне я, конечно, готова разговаривать и обсуждать любой проект.

Михалкова-младшая добавила, что все в их семье отнеслись к сериалу по-разному, но никто не воспринял это за “демарш”.

Никита и Надежда Михалковы

Речь в беседе коснулась и громкой фамилии Надежды, известной на всю страну. Она выразилась честно – делать что-либо в киноиндустрии с фамилией Михалкова, мягко говоря, непросто:

Я когда-то придумала фразу: самое последнее, что я могла сделать с моей фамилией и в этой стране — начать снимать кино.

Но в то же время, эта фамилия ей помогает, но не в том смысле. Это, скорее, закалило ее:

Мне было легче (снимать), потому что на камни, которые в меня летят, я смотрю отстраненно. Несмотря на то, что мне не так много лет, поверьте мне: я много повидала критики и пренебрежения. Все время ты доказываешь что-то, когда выходишь на любую площадку. Даже если от тебя не просят ничего, ты все равно подсознательно пытаешься что-то доказать. Это происходит до определенного возраста. У меня есть броня, но и ее можно пробить периодически.

Напомним, “Номинация” рассказывает историю младшей дочери крупной кинематографической династии Веры в исполнении Надежды Михалковой. Она дает дерзкое интервью, в котором говорит все, что думает о современной российской киноиндустрии. Причина такой дерзости – роль в голливудском блокбастере, которая вот-вот сделает Веру звездой мирового масштаба. Однако съемки блокбастера срываются, и, чтобы спасти остатки своей репутации, Вера берется снимать халтурный заказной фильм. Однако, неожиданно для нее самой, эта работа становится главной в ее жизни.

В сериале, помимо Надежды, снялась ее старшая сестра Анна Михалкова, с которой у нее крепкие дружеские и сестринские отношения. Столь же хорошо они общаются и со своим братом Артемом. Совсем скоро в эфир выйдет новая работа Анны – сериал “Исправление и наказание”. Зачем его стоит посмотреть, мы рассказали в нашем специальном материале.

Татьяна, Никита и Надежда Михалковы Татьяна и Никита Михалковы с детьми – Надеждой, Артемом, Анной – и внуком Анна и Надежда Михалковы Анна и Надежда Михалковы