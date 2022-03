Пахнешь как любовь: Соланж Смит представила новый аромат Bulgari

Парфюмерные эксперты уверены: будущее — за кастомизацией. Мало создать аромат, нужно наделить его чем-то особенным, созвучным его владельцу. Проявить творческую фантазию своим клиентам предложил и Bulgari, представив Bulgari Allegra. Для каждой парфюмерной воды в коллекции найдется эссенция на любой вкус. Сочетая ноты в разных пропорциях, можно получить множество комбинаций. Новый день — новый ольфакторный букет.

Ощущать себя немного художником, немного парфюмером и даже алхимиком — приятное чувство. Движимые идеей Everyone is an artist, одни полюбили сочетать аромат Rock’N’Rome с согревающей эссенцией Musk, другие усиливать цветочный Fiori d’Amore нотами Rose, а третьи дополнять Riva Solare свежим аккордом Bergamot. Словом, создавать миксы по своему желанию и настроению. По задумке мастера-парфюмера Жака Кавалье, ароматы Bulgari Allegra заряжены жизнерадостностью Италии. И чтобы этот заряд не угасал, а только усиливался, бренд представил “добавку” — парфюмерную воду и эссенцию.

СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ

Италия полна всемирно известных историй любви: Ромео и Джульетта влюбились друг в друга в Вероне, Данте встретил Беатриче во Флоренции. Романтике — а, если точнее, итальянской страсти — посвящен и новый цветочно-амбровый аромат Baciami. В центре композиции — гардения, экстракт которой получен в процессе длительного выдерживания. Дополняют тропический цветок ноты ванили и амбры. Флакон Baciami (в переводе с итальянского — “поцелуй”) окрашен в самый страстный цвет — рубиново-красный. Он, как и другие флаконы коллекции Bulgari Allegra, практически полностью выполнен из стекла. Внешняя упаковка изготовлена из картона от ответственных производителей. Представляет аромат, как и другие композиции Bulgari Allegra, художница и модель Соланж Смит. “Воплощение энергии и жизненной силы, она выбирает смелый стиль и не ищет компромиссов. Блистательная Соланж излучает очарование эпохи Dolce Vita и свободный дух Дома”, — говорят представители Bulgari о героине кампании.

РАДИ МИРРЫ И ЛЮБВИ

“Я хотел создать для Bulgari удивительную и уникальную мирру, отображающую ее необычайную легенду. Роскошный бальзам из белой амбры получился одновременно сияющим и загадочным”, — говорит мастер-парфюмер Жак Кавалье. Его эссенция Magnifying Myrrh, призванная усиливать парфюм Bulgari Allegra, сочетает в себе фруктово-лакричные ноты мирры и дымчато-кожаные оттенки, появляющиеся, когда смолу держат над пламенем.