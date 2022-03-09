 

В коме

09.03.2022, 18:25, Разное
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С оказанием высокотехнологичной медпомощи и с лекарствами, очевидно, будут серьезные проблемы.

Медицинскую отрасль лихорадит нешуточно. Через несколько дней после обрушившихся санкций стало очевидно: россияне в обозримой перспективе вряд ли смогут получать ставшую хоть и ограниченно, но все же доступной высокотехнологичную медицинскую помощь. И случится это тем неотвратимее, чем скорее скажутся на внутреннем рынке сбои с поставками импортных расходных материалов и комплектующих. Запасы и того и другого через несколько месяцев иссякнут.


Пациенты, находящиеся на гемодиализе

Жизненно важную процедуру гемодиализа (заместительную почечную терапию) в РФ на постоянной основе получают пациенты с хронической почечной недостаточностью в терминальной стадии. Их насчитывается более 50 тысяч человек. Даже двухнедельная задержка процедуры грозит тяжелым больным смертью. Никакой альтернативной терапии, чтобы не дать погибнуть людям с тяжелой почечной недостаточностью, кроме диализа, не существует.

Рынок оборудования и расходных материалов к ним обеспечивают две крупнейшие иностранные компании: B.Braun Avitum и Fresenius Medical Care.

Организаторы диализной помощи рисуют крайне пессимистическую картину.

  • Во-первых, в диализе зависимость от импортных расходных материалов стопроцентная. Страны производства диализаторов, систем фильтрации, магистралей, концентратов — Германия, Япония, США. Неизбежно курс валют моментально сказывается на закупочных ценах. Помимо роста себестоимости расходников, ожидается повышение цен на логистику, а также на обслуживание медтехники и закупку комплектующих.

  • Во-вторых, тарифы ОМС давно не покрывают затрат медорганизаций, которые проводят диализ. Все хронические проблемы — низкие тарифы, которые не индексировались, и типичные ситуации, когда больницы оказывали помощь, а им ее не оплачивали, — могут только усугубиться. Уже сейчас все тарифы должны вырасти примерно на 25%, чтобы система не рухнула, а люди не начали погибать.

    • В последние дни на форумах людей на диализе появились запросы о том, как получать эту помощь за границей, если придется спешно покинуть родину.

    Аппарат ИВЛ. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

    Паллиативные больные

    Практически все расходные материалы, которые используются при уходе и поддержании жизни неизлечимо больных людей, импортного производства. От переносных аппаратов ИВЛ до подгузников. Люди предпочитают продукцию импортного производителя из-за хорошего качества, потому что если, к примеру, катетер (а приспособлений для обеспечения жизни таких больных множество) надо менять ежедневно на протяжении месяцев, а иногда и лет, важно, чтобы он был максимально нетравматичным. Именно такое качество стабильно гарантирует зарубежный производитель.

    В хосписе «Дом с маяком» «Новой» ответили, что на ближайшие месяцы все необходимое для подопечных детей есть в наличии. Главная проблема в том, что

    из-за резкого роста курса валют новые закупки потребуют значительно больше денег.

    По приблизительным оценкам, в РФ живет 730 тысяч паллиативных больных.

    Эндопротезирование и стоматология

    По оценкам экспертов,

    доля отечественных эндопротезов, применяемых при замене тазобедренного сустава, не превышает 10%.

    Хирурги предпочитают работать с импортными производителями потому, что они не только обеспечивают высокое качество самого протеза, но и поставляют вместе с ним сервисное обслуживание и подробнейшее описание технологии проведения самой операции.

    Те же самые параметры обслуживания обеспечивают и поставщики зубных имплантов в стоматологии.

    Так что прогнозы в доступности и этих операций для россиян тоже пессимистические.

    Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

    Лекарства

    Сейчас запасы лекарств в РФ по основным позициям рассчитаны на 1–3 месяца. Если будут прекращены поставки лекарств европейских производителей, то полностью их возместить за счет отечественного производства не удастся.

    Пока еще остаются китайские фармсубстанции, индийские и отечественные дженерики, хотя по качеству они однозначно уступают оригинальным препаратам.

    Ожидается неизбежное сокращение ассортимента и рост себестоимости лекарств. Вырастет цена закупаемого сырья, материалов, упаковки.

    Кроме того, государством закреплено ограничение цен на жизненно важные лечебные препараты (ЖНВЛП), но по прежним ценам в ближайшие недели продавать товар будет невозможно. Это значит, государство должно в ближайшее время пересматривать процедуру ценообразования и увеличивать финансирование.

    Значительное напряжение и неизвестность ждет рынок онкопрепаратов. Об этом сообщает журнал о мединдустрии Vademecum. На них также установлена предельная отпускная цена, которая в связи со скачком курса валют уже стала ниже себестоимости препарата. Если срочно не вливать дотации, то дефицит этих препаратов неизбежен.

    В правительстве РФ 1 марта 2022 года заявили, что подготовили проект документа, временно запрещающего иностранным компаниям выходить из капитала российских предприятий. «В текущей санкционной ситуации иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением. Чтобы дать возможность бизнесу принимать взвешенные решения, подготовлен проект указа президента о введении временных ограничений на выход из российских активов. Рассчитываем, что те, кто вложился в нашу страну, смогут в ней работать и дальше», — сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

    В AstraZeneca, Sanofi, Stada, Bayer, Gedeon Richter заверили, что принимают все необходимые меры для обеспечения бесперебойных поставок. В AstraZeneca для этого создали специальную рабочую группу. В Bayer заявили, что не планируют менять долгосрочную стратегию развития бизнеса в России.

    Наталья Чернова, обозреватель

    Источник: Новая газета



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