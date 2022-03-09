“Современное направление кинематографа мне не нравится”: Екатерина Гусева объяснила, почему сегодня стала меньше сниматься

Екатерина Гусева, которая прославилась благодаря сериалу «Бригада», сегодня все реже и реже появляется на экранах. И дело вовсе не в отсутствии предложений от режиссеров, а в отсутствии достойных ролей. Как Екатерина относится к современному кинематографу и почему мало снимается, узнаете из сегодняшней статьи.

Неодобрение

Гусева отмечает, что сейчас все больше кинолент выходит на разных стриминговых сервисах. Благодаря такому формату создатели картин имеют право обходить цензуру, которая присутствует на телевидении. Это дает им полную свободу действий: например, использовать в кинолентах ненормативную лексику, показывать излишне откровенные, а иногда и шокирующие сцены разврата.

Екатерина признается: кинематограф в таком виде, какой он существует сейчас, ей не нравится. По ее мнению, он развращает молодежь и даже не является искусством.

Гусева не скрывает, что режиссеры периодически приглашают ее в свои проекты. Однако предложения поступают не те. Артистка признается: уже на третьей странице прочтения очередного сценария она ощущает легкую тошноту и осознает, что сниматься в такой картине не хочет, поэтому и отвечает отказом.

Расстановка приоритетов

Екатерина признается, что за славой она не гонится и не станет лезть из кожи вон только для того, чтобы зрители ее не забывали. Она правильно расставляет приоритеты. Нет достойных ролей? Тогда можно посвятить время семье, близким, направить всю энергию на них.

По словам Гусевой, ей порой очень тяжело даются эмоциональные роли. Случается, что организм никак не желает выходить из зоны комфорта, чтобы вжиться в другой образ, всячески сопротивляется. Екатерина жалуется: ей сложно временами «расшевелить» себя, «разбудить в себе зверя», как выразилась артистка, но приходится как-то выкручиваться. Таковы издержки выбранной профессии.

Своя миссия в «Бригаде»

Гусева вспомнила о том, как снималась в сериале «Бригада». Когда поступило предложение от продюсеров, Екатерина не предполагала, что эту картину ждет столь небывалый успех и что она станет такой культовой. У Гусевой были большие сомнения на счет этого сериала, поскольку ей не слишком импонировала криминальная тематика. Смущало также обилие кровавых сцен. Тогда во время прочтения сценария Екатерина поступила следующим образом: отложила в сторону эпизоды с участием других артистов, а оставила только свои. В итоге она увидела красивую историю любви: очень сильную, по мнению артистки. Гусева поняла свое предназначение, миссию в сериале: привнести нежность, верность, ласку, материнство.

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После выхода картины на экраны слава обрушилась на Екатерину. Она не могла спокойно ходить по улицам: приходилось прятаться за капюшоном и солнцезащитными очками. Также понадобилось некоторое время, чтобы зрители чуть-чуть подзабыли «Бригаду» и перестали ассоциировать Гусеву с персонажем Ольги Беловой, женой мафиози.

Екатерина вспоминает, что ее сын Алексей очень гордился тем, что у него мама-актриса. Он искренне удивлялся, почему родительница говорила людям, что это не она, что они обознались, когда ее узнавали на улицах.

Счастливая мама и жена

У Екатерины на экране лучше всего получается передавать женственные образы хорошей жены и матери. Это неспроста, поскольку в реальной жизни данные «роли» тоже близки самой артистке. Уже четверть века как она замужем за предпринимателем Владимиром Абашкиным. У пары двое детей: сын и и дочь.

Сыну Алексею уже двадцать три года, он решил не идти по стопам матери. Вместо этого он поступил в МГИМО. Парень увлекается музыкой и спортом, поэтому вряд ли свяжет свою судьбу с кинематографом.

Младшей дочери Анне только одиннадцать лет, поэтому пока не стоит вопрос о выборе ее профессии.