 

Абхазия установила дипломатические отношения с ДНР

09.03.2022, 18:20, Новости дня
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Власти Абхазии сообщили о принятом решение установить дипломатические отношения с ДНР, об этом сообщила пресс-служба МИД Абхазии.

«9 марта 2022 года Республика Абхазия и Донецкая Народная Республика установили дипломатические отношения посредством обмена нотами», –передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Отмечается, что «в настоящее время готовится проект межгосударственного договора о дружбе и сотрудничестве, который станет фундаментом для дальнейшего формирования договорно-правовой базы между Республикой Абхазия и Донецкой Народной Республикой».

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Бжания выразил уверенность, что «все абхазское общество поддерживает это решение». Он подчеркнул «дух дружбы с народами ДНР и ЛНР», а также сообщил о намерении Абхазии «быть и в будущем причастной к их судьбе».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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