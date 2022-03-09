Абхазия установила дипломатические отношения с ДНР

Власти Абхазии сообщили о принятом решение установить дипломатические отношения с ДНР, об этом сообщила пресс-служба МИД Абхазии.

«9 марта 2022 года Республика Абхазия и Донецкая Народная Республика установили дипломатические отношения посредством обмена нотами», –передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Отмечается, что «в настоящее время готовится проект межгосударственного договора о дружбе и сотрудничестве, который станет фундаментом для дальнейшего формирования договорно-правовой базы между Республикой Абхазия и Донецкой Народной Республикой».

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Бжания выразил уверенность, что «все абхазское общество поддерживает это решение». Он подчеркнул «дух дружбы с народами ДНР и ЛНР», а также сообщил о намерении Абхазии «быть и в будущем причастной к их судьбе».