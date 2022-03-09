 

В McDonald’s оценили ежемесячные потери от ухода с российского рынка в 50 млн долларов

09.03.2022, 18:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Потери McDonald’s Corp от временной приостановки работы российских ресторанов компании составят 50 млн долларов в месяц, об этом заявили в самой корпорации.

Финансовый директор компании Кевин Озан заявил, что McDonald’s намерены выплачивать заработную плату 62 тыс. сотрудникам в России, также расходы будут связаны с арендованными площадками и цепочками поставок, передает Reuters.

«Это очень сложная и трудная ситуация для такой глобальной компании, как мы», – добавил он.

Напомним, McDonald’s ранее объявил о приостановке работы своих 850 ресторанов в РФ из-за российской специальной операции на Украине.

Вслед за ним о приостановке работы ресторанов в РФ объявили в KFC.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / “И июнь, и июль мы проживем в ограничениях”. Шмыгаль рассказал, сколько в Украине будет длиться карантин

09.07 / Ученые подсчитали, сколько людей умирает из-за глобального потепления

31.07 / Венедиктов: Соловьев вылижет вам все от ануса до ушей… Через анус

23.08 / “Укрзалізниця” приостановила продажу билетов по четырем станциям

10.10 / Трамп заявил о фальсификации выборов. 50 тыс. избирателей в Огайо получили ложные бюллетени

21.09 / Фесенко: У кандидатов с экологической тематикой шансов никаких, даже на выход во второй тур

28.06 / PepsiCo присоединилась к рекламному бойкоту

08.10 / Минск опроверг сообщения о стрельбе пограничников в сторону Польши

03.09 / Беларусь, Лукашенко и варианты будущего

11.09 / В Иркутске приступили к строительству здания Суворовского училища

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика