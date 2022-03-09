В McDonald’s оценили ежемесячные потери от ухода с российского рынка в 50 млн долларов
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Потери McDonald’s Corp от временной приостановки работы российских ресторанов компании составят 50 млн долларов в месяц, об этом заявили в самой корпорации.
Финансовый директор компании Кевин Озан заявил, что McDonald’s намерены выплачивать заработную плату 62 тыс. сотрудникам в России, также расходы будут связаны с арендованными площадками и цепочками поставок, передает Reuters.
«Это очень сложная и трудная ситуация для такой глобальной компании, как мы», – добавил он.
Напомним, McDonald’s ранее объявил о приостановке работы своих 850 ресторанов в РФ из-за российской специальной операции на Украине.
Вслед за ним о приостановке работы ресторанов в РФ объявили в KFC.
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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