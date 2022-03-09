7 фактов о почечной колике



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Почечная колика — это не самостоятельное заболевание, а болевой синдром, который сопровождает множество патологий мочевыводящих путей и почек. В большинстве случаев причина колики — камни в мочевом пузыре, то есть мочекаменная болезнь. Камень перекрывает просвет мочеточника и препятствует оттоку мочи.

Основной симптом — острая, сильная, иногда невыносимая боль, которая может длиться от 3 до 18 часов. Во время приступа боль распространяется вдоль мочеточника в область паха. У мужчин она отдает в половой член, мошонку. У женщин — в половые губы или влагалище.

Один из характерных симптомов — пациент испытывает частые позывы к мочеиспусканию, но с трудом может помочиться. Моча поступает малыми порциями, а процесс сопровождается усилением боли. После окончания приступа выделяется большое количество мочи.

Также могут возникнуть следующие симптомы:

человека тошнит, а рвота не приносит облегчения;

из кишечника не выходят газы, живот вздувается;

нарушается стул;

снижается частоты пульса (брадикардия);

умеренно повышается артериальное давление;

при выраженном болевом синдроме человек бледнеет, у него выступает холодный пот;

в моче может появиться кровь.

Затягивать с обращением к врачу нельзя, так как нарушение оттока мочи и воспаление мочеточника могут вызвать тяжелые нарушения в структуре и функциях почки.

Чтобы избежать повторных колик после купирования первого приступа, стоит обратиться к нефрологу или урологу и заняться лечением мочекаменной болезни. Отметим, что камни в почках часто образуются при нездоровом питании или нарушениях минерального обмена в организме.

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7 фактов о почечной колике

По данным исследования, проведенного в урологических стационарах Москвы:

Средний возраст пациентов с почечной коликой — 46 лет.

Около 60% пациентов — мужчины.

30% больных ранее уже наблюдались по поводу мочекаменной болезни.

У 66% у пациентов не было никаких серьезных сопутствующих заболеваний, то есть почечная колика часто возникает у здоровых людей.

В 88% случаев колика купируется медикаментозно.

В 76% подтверждено наличие камня в мочевой системе.

Средний размер камня — 5,8 мм.

С чем можно спутать почечную колику

Некоторые заболевания по своим симптомам могут быть похожи на почечную колику, поэтому нельзя самостоятельно назначать себе лекарства. Так можно потерять драгоценное время и осложнить ситуацию. Лучшее решение — вызвать «скорую помощь» или обратиться в клинику. На почечную колику могут быть похожи:

острый аппендицит;

острый панкреатит;

межреберная невралгия;

холецистит;

грыжа межпозвоночного диска;

аневризма аорты;

разрыв маточной трубы при внематочной беременности.

Следует помнить, что при мочекаменной болезни при любой степени ее проявления необходимо ориентироваться только на рекомендации врача-уролога и не заниматься самолечением.