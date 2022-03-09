7 фактов о почечной колике
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Почечная колика — это не самостоятельное заболевание, а болевой синдром, который сопровождает множество патологий мочевыводящих путей и почек. В большинстве случаев причина колики — камни в мочевом пузыре, то есть мочекаменная болезнь. Камень перекрывает просвет мочеточника и препятствует оттоку мочи.
Основной симптом — острая, сильная, иногда невыносимая боль, которая может длиться от 3 до 18 часов. Во время приступа боль распространяется вдоль мочеточника в область паха. У мужчин она отдает в половой член, мошонку. У женщин — в половые губы или влагалище.
Один из характерных симптомов — пациент испытывает частые позывы к мочеиспусканию, но с трудом может помочиться. Моча поступает малыми порциями, а процесс сопровождается усилением боли. После окончания приступа выделяется большое количество мочи.
Также могут возникнуть следующие симптомы:
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человека тошнит, а рвота не приносит облегчения;
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из кишечника не выходят газы, живот вздувается;
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нарушается стул;
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снижается частоты пульса (брадикардия);
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умеренно повышается артериальное давление;
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при выраженном болевом синдроме человек бледнеет, у него выступает холодный пот;
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в моче может появиться кровь.
Затягивать с обращением к врачу нельзя, так как нарушение оттока мочи и воспаление мочеточника могут вызвать тяжелые нарушения в структуре и функциях почки.
Чтобы избежать повторных колик после купирования первого приступа, стоит обратиться к нефрологу или урологу и заняться лечением мочекаменной болезни. Отметим, что камни в почках часто образуются при нездоровом питании или нарушениях минерального обмена в организме.
А вы знали, что мочевые камни находили даже у египетских мумий? О проблемах с почками читайте на МедПортале.
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7 фактов о почечной колике
По данным исследования, проведенного в урологических стационарах Москвы:
Средний возраст пациентов с почечной коликой — 46 лет.
Около 60% пациентов — мужчины.
30% больных ранее уже наблюдались по поводу мочекаменной болезни.
У 66% у пациентов не было никаких серьезных сопутствующих заболеваний, то есть почечная колика часто возникает у здоровых людей.
В 88% случаев колика купируется медикаментозно.
В 76% подтверждено наличие камня в мочевой системе.
Средний размер камня — 5,8 мм.
С чем можно спутать почечную колику
Некоторые заболевания по своим симптомам могут быть похожи на почечную колику, поэтому нельзя самостоятельно назначать себе лекарства. Так можно потерять драгоценное время и осложнить ситуацию. Лучшее решение — вызвать «скорую помощь» или обратиться в клинику. На почечную колику могут быть похожи:
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острый аппендицит;
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острый панкреатит;
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межреберная невралгия;
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холецистит;
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грыжа межпозвоночного диска;
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аневризма аорты;
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разрыв маточной трубы при внематочной беременности.
Следует помнить, что при мочекаменной болезни при любой степени ее проявления необходимо ориентироваться только на рекомендации врача-уролога и не заниматься самолечением.
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