 

7 фактов о почечной колике

09.03.2022, 17:30, Разное
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Почечная колика — это не самостоятельное заболевание, а болевой синдром, который сопровождает множество патологий мочевыводящих путей и почек. В большинстве случаев причина колики — камни в мочевом пузыре, то есть мочекаменная болезнь. Камень перекрывает просвет мочеточника и препятствует оттоку мочи.

Основной симптом — острая, сильная, иногда невыносимая боль, которая может длиться от 3 до 18 часов. Во время приступа боль распространяется вдоль мочеточника в область паха. У мужчин она отдает в половой член, мошонку. У женщин — в половые губы или влагалище. 

Один из характерных симптомов — пациент испытывает частые позывы к мочеиспусканию, но с трудом может помочиться. Моча поступает малыми порциями, а процесс сопровождается усилением боли. После окончания приступа выделяется большое количество мочи.

Также могут возникнуть следующие симптомы: 

  • человека тошнит, а рвота не приносит облегчения;

  • из кишечника не выходят газы, живот вздувается;

  • нарушается стул;

  • снижается частоты пульса (брадикардия);

  • умеренно повышается артериальное давление;

  • при выраженном болевом синдроме человек бледнеет, у него выступает холодный пот;

  • в моче может появиться кровь.

Затягивать с обращением к врачу нельзя, так как нарушение оттока мочи и воспаление мочеточника могут вызвать тяжелые нарушения в структуре и функциях почки. 

Чтобы избежать повторных колик после купирования первого приступа, стоит обратиться к нефрологу или урологу и заняться лечением мочекаменной болезни. Отметим, что камни в почках часто образуются при нездоровом питании или нарушениях минерального обмена в организме. 

А вы знали, что мочевые камни находили даже у египетских мумий? О проблемах с почками читайте на МедПортале. 

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7 фактов о почечной колике

По данным исследования, проведенного в урологических стационарах Москвы:

  • Средний возраст пациентов с почечной коликой — 46 лет.

  • Около 60% пациентов — мужчины.

  • 30% больных ранее уже наблюдались по поводу мочекаменной болезни.

  • У 66% у пациентов не было никаких серьезных сопутствующих заболеваний, то есть почечная колика часто возникает у здоровых людей.

  • В 88% случаев колика купируется медикаментозно.

  • В 76% подтверждено наличие камня в мочевой системе.

  • Средний размер камня — 5,8 мм.

    • С чем можно спутать почечную колику

    Некоторые заболевания по своим симптомам могут быть похожи на почечную колику, поэтому нельзя самостоятельно назначать себе лекарства. Так можно потерять драгоценное время и осложнить ситуацию. Лучшее решение — вызвать «скорую помощь» или обратиться в клинику. На почечную колику могут быть похожи:

    • острый аппендицит;

    • острый панкреатит;

    • межреберная невралгия;

    • холецистит;

    • грыжа межпозвоночного диска;

    • аневризма аорты;

    • разрыв маточной трубы при внематочной беременности.

    Следует помнить, что при мочекаменной болезни при любой степени ее проявления необходимо ориентироваться только на рекомендации врача-уролога и не заниматься самолечением.



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