Кронпринцесса Швеции Виктория с мужем и детьми посетила строительство шлюза, названного в ее честь

Вчера кронпринцесса Виктория и принц Даниэль вместе с детьми – принцессой Эстель и принцем Оскаром – посетили строительство нового шлюза Виктория в Стокгольме. Это важное городское сооружение было построено в 1642 году между Сёдермальмом и Старым городом и носил имя шведской королевы Кристины, которая правила страной с 1626 по 1689 год. С тех пор шлюз несколько раз перестраивался и менял свое название по имени монарха или видного шведского деятеля: в 1755 году его переименовали в шлюз Кристофера Полхема (ученый и изобретатель), в 1850-м – в шлюз Нильса Эриксона (инженер-механик), в 1935-м – в шлюз Карла Юхана (король Швеции и Норвегии с 1818 по 1844 год).

Новый шлюз, в первую очередь, обеспечит доступ к питьевой воде и справится с наводнениями и паводками, которые в столице Швеции – не редкость. Набережная Слюссен, где и будет располагаться шлюз, считается очень сложной в области логистики и безопасности территория вокруг озера Меларен и залива Балтийского моря, где пересекаются магистрали, водные и железнодорожные пути, а также линии метро. Слюссен соединяет Старый Город с островом Сёдермальм в самом центре Стокгольма. Поэтому его исправность крайне важна.

Во время визита семье наследной принцессы (в Швеции престол передается по старшинству без учета половой принадлежности наследников) бригадир провел экскурсию по новому шлюзу и рассказал, какие работы еще предстоит выполнить. Строительство планируют завершить к началу летнего сезона. Поход на шлюз, кажется, был интересен как взрослым, так и детям: соблюдая все меры безопасности, Эстель, которой в конце февраля исполнилось 10 лет, и ее младший брат Оскар рассматривали все детали сооружения и, кажется, остались в восторге.

Напомним, недавно шведские СМИ сообщили о разводе кронпринцессы Виктории и ее супруга Даниэля, которые знакомы с 2002 года, а женаты с 19 июня 2010 года. В отличие от многих знаменитостей, которые предпочитают попросту игнорировать таблоидные сплетни, монаршая чета весьма оперативно выпустила официальное опровержение. В нем говорилось, что “эти слухи совершенно необоснованны”.

В конце января супруги впервые в 2022 году вышли в свет – несколько недель они лечились от коронавируса. 27 января, в День памяти жертв Холокоста, они посетили церемонию вручения стипендий Фонда Микаэля Биндефельда, основанного в 2014 году Микаэлем Биндефельдом в память о Холокосте.