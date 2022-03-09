Беглый король Испании Хуан Карлос I не вернется не родину несмотря на закрытие дела о коррупции

Почетный король Испании, отец ныне правящего монарха Филиппа VI 84-летний Хуан Карлос написал открытое письмо. В нем бывший испанский правитель, который в 2020 году покинул страну из-за коррупционного скандала, сообщил, что, скорее всего, больше не вернется на родину, несмотря на то, что прокуратура официально остановила расследование дела. О том, что испанская прокуратура решила больше не расследовать коррупционные преступления, в которых подозревали бывшего короля Испании, издание The Guardian сообщило 4 марта.

В своем письме, которое по просьбе автора было обнародовано накануне, король Хуан Карлос обратился к сыну.

В августе 2020 года, руководствуясь наилучшими убеждениями во благо народа и вас, я сообщил вам о своем решении переехать из Испании, чтобы облегчить выполнение ваших обязанностей. С тех пор я живу в Абу-Даби, где я уже привык к новому образу жизни. Учитывая решения Генеральной прокуратуры, в соответствии с которыми проводятся расследования по делам, в которых я фигурант, я считаю целесообразным рассмотреть вопрос о моем возвращении в Испанию, хотя и не сразу. В настоящее время я предпочитаю по исключительно личным причинам оставаться в Абу-Даби, где я обрел спокойствие…

Также Хуан Карлос написал, что “сожалеет о прошлых событиях своей жизни” и вместе с тем гордится своим вкладом в развитие демократических свобод в Испании.

Напомним, что 2 июня 2014 года Хуан Карлос публично заявил об отречении от престола в пользу своего сына принца Астурийского Филиппа. Свое решение король объяснил так:

Я решил завершить свое правление и отказаться от испанской короны. На первый план стремится выйти более молодое поколение, с новой энергией, которое хочет решительно провести изменения и реформы, соответствующие требованиям времени. Мой сын является воплощением стабильности, зрелости и должной подготовки, поэтому я с чистой совестью и спокойным сердцем передаю ему бразды правления.

Новый 2015 год Хуан Карлос встретил в Калифорнии уже как “свободный гражданин мира”. Как сообщали испанские информагентства, Новый год он отмечал в ресторане The Ivy в Беверли-Хиллс. Вскоре после этого монарха обвинили в получении взятки при строительстве железной дороги в Саудовской Аравии. Тогда на офшорный счет, который, предположительно, принадлежал Хуану Карлосу, поступило 100 миллионов долларов. Похожие обвинения выдвигали и швейцарские правоохранительные органы, считавшие, что бывший испанский король брал “откаты” при заключении государственных договоров.

Но спустя несколько лет следствию так и не удалось доказать, что эти миллионы были именно взяткой. Но даже если это и правда, то срок давности преступления уже истек. Это, а также неприкосновенность главы государства и стали причинами для отказа от дальнейшего расследования.

Король Филипп, королева Летиция, Мария дель Кармен Альварес дель Валле, принцесса София, Палома Рокасолано, принцесса Леонор, король Хуан Карлос, Королева София и Хесус Хосе Ортиз, 17 мая 2017 года