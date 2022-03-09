Если долго бежать впереди катафалка

то додумаешься до идеи: ютьюбы уничтожить, на патенты наплевать, IKEA национализировать.

Иллюстрация: Петр Саруханов

Они долго бежали впереди катафалка по просторам телевидения и, наконец, добежали до края бездны. На мгновение остановились, но тотчас с азартом первооткрывателей принялись осваивать новую территорию. Им бы хоть на время впасть в немоту, замолчать, а они продолжают говорить — теперь уже круглосуточно.

Беда внутри нас. Все слова чужие, все мысли плохие, все люди — другие. А они всё говорят и говорят, умножая и без того стремительный процесс коллективного остервенения, одичания, озверения. Почти с нежностью слушаю крупного телевизионного мыслителя Сергея Михеева: пусть Америка и Европа идут в жопу. Такая почти безобидная риторика, не чреватая кровью, осталась в прошлом — до эпохи «спецоперации». Сегодня бронетанковые эксперты соревнуются в бронетанковой жесткости. Маргариту Симоньян не смягчило даже бракосочетание с Тиграном Кеосаяном, случившееся через 10 лет совместной жизни. К Соловьеву она пришла прямо из ЗАГСа в белом подвенечном платье. О личном — кратко и сухо: решили расписаться в знак протеста против санкций (к счастью, подобную форму протеста еще не успели запретить). О наболевшем — пространно и страстно: ютьюбы уничтожить, на патенты наплевать — взяли и скопировали хоть автомобильные запчасти, хоть телефоны, — ИКЕА национализировать. В качестве высоких мотивов самооправдания прикрывается Ахматовой: «Я была тогда с моим народом там, где мой народ, к несчастью, был».

Пиратство становится нормой жизни в разных сферах бытия — от программного обеспечения до морали.

Борьба с фейками претендует на статус национальной идеи. К ограниченному контингенту трубадуров-милитаристов добавляются новые, неотличимые от старых. Симпатичный Александр Смол вел на Первом симпатичную передачу про собак и кошечек, а теперь он угрюмый модератор проекта «Антифейк». Разоблачает, как может, технологию лжи.

Ввиду актуальности темы хочу внести свою лепту. На сломе веков появился фейк, можно сказать, ментального характера. Тогда в модного писателя Радзинского вселился бес монархизма. Он выпустил книгу «Господи… спаси и усмири Россию» Николай II: жизнь и смерть». Но Государь просил Всевышнего не усмирить, а умирить Россию. Именно так записано в его дневнике от 17 октября 1905 года. Почувствуйте разницу. Трудно сказать, что имел в виду Радзинский, манипулируя буквой С в однокоренных словах. Только с высоты нынешнего времени тут мерцает оттенок высшего значения: усмирить Россию легко, умирить — невозможно.

И эта невозможность сегодня увеличивается во сто крат. В оскудевшей Сети не говорят о физическом умирании эпохи, о новом пугающем миропорядке, о сорвавшейся с цепи экономике. Активные граждане заняты более важными делами: они ищут предателей и незамедлительно находят их. Компроматом запасаются впрок в промышленных масштабах — как гречкой при советской (и не только) власти. Хоть на миллиметр отклонился от общей линии безоговорочной поддержки «спецоперации» — ты уже враг. На этом фронте одна победа следует за другой.

Бронетанковая публика аплодирует зачистке эфира. Отстранение Урганта от «Вечернего Урганта» по количеству комментариев сравнимо с отстранением Толстого от Церкви. Правды не знает никто, но это и неважно. Факты таковы: уже две недели не выходит его программа, и в анонсах на нынешнюю неделю она тоже отсутствует.

Градус ненависти к тому, кого вчера боготворили, поражает воображение даже в условиях слома жизни. Каждый знает, что должен чувствовать и говорить другой.

Саратовцы гордо рапортуют о том, что добились отмены концерта Сергея Лазарева. Жители Архангельска массово сдают билеты на концерт Максима Галкина, а ТВ столь же массово ликвидирует рекламу с его участием. Невиданную победу одержали патриоты Рублевки, относительно свежая социальная общность людей. Патриотическая Рублевка вслед за Воронежем и Минском дружно сдала билеты на концерт Валерия Меладзе в «Барвихе Luxury Village». Непростую задачу предстоит решить правильным гражданам в связи с предстоящим 55-летием Филиппа Киркорова. Бурные дискуссии уже идут: он, с одной стороны, народный артист России, а с другой — Украины.

Сумерки культуры, о которых давно предупреждали человечество мудрые люди, медленно, но верно опускаются на нашу державу. Предвосхищая масштаб и этой катастрофы, Дмитрий Песков лично призывает «не антагонизировать» тех деятелей культуры, которые не поддерживают «спецоперацию». Жаль, что пресс-секретарь уже опоздал. Народный гнев аккумулирует почему-то народная артистка СССР Тамара Семина, не замеченная прежде в активной жизненной позиции. Мишень выбрана безупречно — все тот же Ургант: «Одним гадом стало меньше». Остается только верить, что сама Тамара Семина расцветет пышным цветом в отсутствии Ивана Урганта.

Слава Тарощина, Обозреватель «Новой»

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