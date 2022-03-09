 

Британия изучает возможность поставок Украине ПЗРК Starstreak

09.03.2022, 16:55, Новости дня
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Власти Великобритании продолжают поставки противотанковых ракет на Украину, изучается вопрос отправки переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak, рассказал министр обороны королевства Бен Уоллес, выступая в Палате общин британского парламента.

«На первом этапе мы поставили 2 тыс. противотанковых ракет NLAW, стрелковое вооружение и боеприпасы», – передает ТАСС со ссылкой на слова главы Минобороны Великобритании.

По его словам, страна уже отправила 3 615 ракет NLAW и продолжает их отправлять. Скоро начнется поставка противотанковых комплексов Javelin.

Уоллес заявил, что Лондон рассматривает возможность отправки на Украину ПЗРК Starstreak. Это было сделано в ответ на просьбу Киева передать им высокоскоростные переносные зенитные ракеты Starstreak.

«Мы полагаем, что этот комплекс будет подпадать под определение оборонительного вооружения, но мы позволим украинским силам лучше защитить свое небо», – подчеркнул он.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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