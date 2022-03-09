 

Шольц: Германия не будет предоставлять Киеву боевые самолеты

09.03.2022, 16:55, Новости дня
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Предоставление Киеву боевых самолетов не относится к усилиям Берлина по урегулированию конфликта на Украине, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По словам Шольца, Германия оказывает Украине финансовую и гуманитарную помощь, а ранее поставила оборонительное оружие.

«Мы должны тщательно думать, что мы должны делать, и к этому точно не относятся боевые самолеты», – сказал он, передает ТАСС. 

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олфом Шольцем обсудил цели и задачи спецоперации на Украине, а также рассказал об иностранных наемниках в рядах нацбатальонов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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