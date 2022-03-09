 

Минобороны сообщило о случайно попавших на Украину российских срочниках, Путин их наличие отрицал

09.03.2022, 16:55, Новости дня
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В частях ВС России, участвующих в спецоперации, обнаружились несколько военнослужащих срочной службы, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России», – цитирует Конашенкова РИА «Новости».

Он пояснил, что на одно из подразделений, выполнявших задачи тылового обеспечения, «было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона».

«Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены. В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих», – заключил представитель ведомства.

Во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что ВС РФ за сутки уничтожили 32 военных объекта Украины, в том числе четыре пункта управления, три радиолокационные станции, два склада горючего и 23 района сосредоточения техники.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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