Минобороны сообщило о случайно попавших на Украину российских срочниках, Путин их наличие отрицал

В частях ВС России, участвующих в спецоперации, обнаружились несколько военнослужащих срочной службы, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России», – цитирует Конашенкова РИА «Новости».

Он пояснил, что на одно из подразделений, выполнявших задачи тылового обеспечения, «было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона».

«Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены. В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих», – заключил представитель ведомства.

Во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что ВС РФ за сутки уничтожили 32 военных объекта Украины, в том числе четыре пункта управления, три радиолокационные станции, два склада горючего и 23 района сосредоточения техники.