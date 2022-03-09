Мнение: Что будет с авторынком России, перенос столицы в Азию и рост товарооборота с Китаем

1. Примерно четверть самых популярных марок машин в России приходится на отечественные компании (ГАЗ и АвтоВАЗ), ещё четверть – на корейских производителей. Даже если западные автокомпании уйдёт с российского рынка, а корейцы останутся, то машины у нас по-прежнему будут вполне доступны:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/top10-proizvoditelei-avtomobilei-po-prodajam-v-rossii-v-2021-godu-po-dannym-6220d21bff79b230cdc0b6cf

Выпавшие объёмы будут замещены ростом собственного производства и наращиванием импорта машин из Китая. Кроме того, даже покинув российский рынок, компании из враждебных стран не смогут забрать с собой уже построенные заводы и оборудование — их можно будет национализировать в качестве ответа на санкционную агрессию.

Ключевой вопрос сейчас в том, как быстро удастся заменить те комплектующие отечественных авто, которые поставлялись с Запада.

2. Миллиардер Олег Дерипаска предложил перенести столицу на восток:

https://moslenta.ru/news/lyudi/deripaska-03-03-2022.htm

«Я и ранее был уверен, что интересы России в будущем лежат в Азии. У нас здесь рядом экономика, Китай, приносящий гораздо больше денег, чем Европа. Но эта наша упёртость на Запад… Если не хотят нас там, надо забыть уже», — заявил бизнесмен.

Дерипаска выразил уверенность в том, что России необходимо сменить систему управления. «Зачем нам столица в Москве, если все интересы у нас в Азии? Буквально на все можно будет смотреть по-другому, если она будет находиться в Новосибирске, например, или в Красноярске», — поделился мыслями он, отметив, что можно передать в Сибирь хотя бы часть управления, чтобы там создавались новые банки и финансовые институты.

Дерипаска подчеркнул, что развитию экономических связей с Азией препятствует отсутствие инфраструктуры в Восточной Сибири. «Нужно создать инфраструктуру, которая будет производить все», — уверенно заявил бизнесмен.

Перемещение столицы, разумеется, нелепость — не окупится. Но вот насчёт развития транспортной и прочей инфраструктуры на востоке страны всё верно.

3. Российско-китайская торговля продолжает расти:

https://lenta.ru/news/2022/03/07/china_/

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых двух месяцев 2022 года вырос на 38,5 процента, пишет РИА Новости со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.

За два месяца товарооборот составил 26,431 миллиарда долларов. За это время экспорт товаров из Китая в Россию резко вырос на 41,5 процента в годовом выражении и составил 12,617 миллиарда долларов. В свою очередь, увеличились продажи и из России в Китай.

Поставки из России в КНР выросли на 35,8 процента, составив 13,813 миллиарда долларов.

При этом по итогам 2021 года рост товарооборота между Россией и Китаем составлял 35,8 процента и собрав рекордные 146,887 миллиарда долларов.