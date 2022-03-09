 

Мнение: Цензурных слов не хватает

09.03.2022, 16:25, Разное
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Первая полоса сегодняшнего бумажного выпуска «Новой».

А это вторая полоса.

Почему мы не можем информировать читателя о том, что на самом деле происходит в Украине.

В иные времена на этих полосах «Новой газеты» были бы подробности о ходе «специальной военной операции» России на территории Украины. Но сейчас это фактически запрещено стремительно и без обсуждений принятыми поправками в Уголовный Кодекс РФ и другие законы и подзаконные акты.

Освещать трагические события, опираясь исключительно на данные Министерства обороны РФ, как то предписано, «Новая газета» не считает возможным, поскольку это противоречит профессиональной этике и здравому смыслу.

В стране введена военная цензура.

Статья 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации» предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Что является правдой, а что ложью, естественно, будет решать само министерство обороны, а так же другие силовые структуры РФ, в том числе генеральная прокуратура, по требованию которой за неполную неделю закрыто, заблокировано (полностью или на неопределенный срок) уже более трех десятков СМИ.
Отсюда

Почему-то в последнее время часто вспоминается фильм «Кабаре».

А в фильме – вот это этот эпизод:

К чему бы это? Почему мне все чаще вспоминается фильм «Кабаре»? Потому что не хватает цензурных слов?

Источник: Ирек Муртазин



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