 

“Нет трудностей, которые нельзя пережить”: как не впадать в отчаяние из-за ухода брендов из России

09.03.2022, 16:15, Разное
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Список брендов, которые отказались работать с Россией, пополняется каждый час. “Макдональдс”, “Зара”, “Нетфликс”, “Амазон”, H&M, “Ауди”, “БМВ”, “Кока-Кола”, “ИКЕА” и многие другие компании россиянам можно забыть. Некоторые из них, правда, утверждают, что это все временно.

Жители России относятся к этим новостям по-разному. Некоторые лишь воспринимают все в шутку или радуются, что пришло время для российского производителя. Но нашлись и те, кто пришел в полное отчаяние из-за того, что не сможет послушать музыку или посмотреть фильмы на любимых платформах.

“Семья и дети являются основной ценностью для русских людей. Нет таких трудностей, которые нельзя бы было пережить во имя своих близких. Любовь и безопасность — это основные смыслообразующие потребности, которые позволяют нам жить дальше. Поэтому переживать по поводу того, что пропадают иностранные бренды глупо, так как все, что они нам дают, – это удовлетворение ложной потребности в развлечении, основная цель которой – закрыть экзистенциальный вакуум бессмысленного бытия”, – дал комментарий корреспонденту “Дни.ру” Олег Долгицкий.

Психолог рассказал, что делать тем, кто расстроился из-за происходящего. По его мнению, нужно отвлечься на что-то другое.

“То время, которое появится после ухода продуктов, удовлетворяющих ложные потребности, необходимо направить на семью и детей, чтобы перестать переживать ощущение экзистенциального вакуума”, – объяснил эксперт.



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