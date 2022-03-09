 

Запасов жизненно необходимых лекарств в России хватит на срок до года

09.03.2022, 16:07, Разное
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В настоящий момент ведомство совместно с Минтрансом работают над решением проблем с логистикой, возникших у всех производителей во всех отраслях на фоне введенных санкций, передает ТАСС. В Минпромторге отметили, что фармацевтическая отрасль является приоритетной.

«Ведется работа по поиску альтернативных логистических операторов, новых коридоров поставок. По имеющейся информации, некоторые производители уже сумели пересмотреть привычные логистические цепочки и наладить поставки необходимых субстанций и расходных материалов», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ТАСС, сейчас Минздрав работает над проектом постановления правительства, регулирующего внесение изменений в регистрационное досье на лекарства в части замены субстанций.

Как сообщили авторы Телеграм-канала «Без рецепта», доставка фармсубстанций в Россию стала серьезной проблемой. И хотя санкции напрямую не коснулись производителей или поставщиков импортных лекарств, отрасль может резко сократить выпуск препаратов.

Большая часть сырья поступает из Китая, только в прошлом году оттуда вывезли 77% от всего объема, все остальные поставки приходились на страны Евросоюза. При этом производство российских препаратов сильно завязано на эти поставки, поскольку из импортных фармсубстанций производят до 85% отечественных лекарств.

«Некоторые эксперты считают, что потери европейского объема можно компенсировать с помощью все той же КНР. Правда, как это выполнить, никто не знает. Проседающая логистика и курс рубля этому точно не помогут», — сообщают авторы Телеграм-канала.



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