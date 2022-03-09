Дело по обвинению принца Эндрю в изнасиловании официально закрыто

Дело по обвинению сына британской королевы принца Эндрю в сексуальном насилии, которое было заведено в августе 2021 года, официально закрыто. По договоренности сторон, Эндрю выплатил истице Вирджинии Джуффре всю сумму отступных. Ранее сообщалось, что выплата должны быть 12 миллионов фунтов стерлингов, однако сейчас британские СМИ сообщают, что представители Эндрю выплатили Джуффре 7 миллионов.

Герцог Йоркский заплатил своему обвинителю Вирджинии Джуффре. Гражданское дело завершилось во вторник, когда судья подписал документ, — сообщается на сайте телеканала Sky News.

Напомним, что в середине февраля стало известно, что принц Эндрю урегулировал иск, поданный Вирджинией Джуффре (в девичестве – Робертс), которая обвинила его в изнасиловании. В совместном заявлении сторон говорилось, что Эндрю “намерен сделать существенное пожертвование” в поддержку прав пострадавшей. Поскольку оговоренной суммы отступных у принца не оказалось, ему помогла мать королева Елизавета и брат, принц Чарльз. Оба дали Эндрю денег в долг, который он обязался погасить как только как только продаст свое шале на горнолыжном курорте Вербье в Швейцарии.

Причем накануне на Daily Mail вышла заметка о том, что средства, одолженные королевой и принцем, не были взяты из государственной казны и что британским подданным не нужно беспокоиться, что отсупные были выплачены из их налогов. Правда, многие в правдивости этого заявления сильно сомневаются.

Отметим, в период с 2002 по 2005 годы миллиардер и финансист Джеффри Эпштейн подвергал сексуальному насилию десятки несовершеннолетних девушек. Среди тех, кто пользовался этими услугами Эпштейна, якобы были Билл Клинтон, Дональд Трамп, бывшие премьеры Великобритании и Израиля Тони Блэр и Эхуд Барак, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, а также сын королевы Елизаветы II принц Эндрю.

В ноябре 2019-го Эндрю дал интервью BBC Newsnight, в котором ответил на обвинения, а позже был отстранен от королевских обязанностей. В начале июня 2020-го США официально вызвали принца в суд, но дальше история так никуда и не сдвинулась.

Спустя несколько недель после выхода интервью принца Эндрю, которым он только ухудшил свой имидж, на канале BBC состоялась премьера ответного выпуска на том же канале от Вирджинии Джуффре. Предполагаемая жертва сына Елизаветы II дала интервью программе Pamorama, той самой, с которой в свое время разоткровенничалась принцесса Диана. В часовой беседе с журналистом Вирджиния вспомнила самую первую встречу с Эндрю и ответила на все его отрицания и обвинения ее во лжи. А в 2021 году Джуффре официально подала на принца в суд.

Вирджиния Джуффре