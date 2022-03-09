 

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов поздравили сына с шестым днем рождения

09.03.2022, 16:05, Разное
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Младшему из восьми детей актера театра и кино Евгения Цыганова сыну Федору, которого ему родила актриса Юлия Снигирь, сегодня исполнилось шесть лет. Знаменитая мама мальчика поздравила именинника в сети. Она опубликовала фото с сыном и написала трогательное поздравление, пожелав шестилетнему Федору счастливой жизни и мира. 

Всего 6 и уже 6. Так мало и так много. Я хочу, чтобы у тебя была долгая и счастливая жизнь. Чтобы ты вырос добрым и справедливым. Имел возможность заниматься любимым делом. Был здоров. С днем рождения, малыш, – подписала фото Юлия. 

Юлия Снигирь с сыном Федором

Евгений Цыганов также поздравила сына с днем рождения. Он опубликовал фото с именинником и пожелал ему ничего не бояться. 

Этому маленькому скейтеру сегодня уже шесть. Желаю ему быть честным и ничего не бояться, – подписал Евгений фото.  

Евгений Цыганов с сыном Федором

Напомним, о романе Юлии Снигирь и Евгения Цыганова начали говорить в 2015 году: ряд СМИ сообщил, что ради Юлии Евгений ушел от своей гражданской супруги Ирины Леоновой, когда та была беременна их седьмым общим ребенком. В марте 2016 года Снигирь родила сына Федора, не сообщив прессе имя отца ребенка, а пресса, в свою очередь, приписала отцовство Цыганову. 

В начале сентября 2018 года у актеров случился официальный светский дебют в качестве пары: Юлия и Евгений впервые позировали фотографам вместе на премьерном показе фильма Авдотьи Смирновой “История одного назначения” в Москве. А зимой 2019 года Снигирь и Цыганов появились на премьере фильма в компании его детей от предыдущего брака с Ириной Леоновой – Веры, Георгия, Александра, Софии, Андрея и Никиты. 

Полина Цыганова и Юлия Снигирь

Несмотря на драматическое начало отношений, Юлия и Евгений сейчас, пожалуй, одна из крепкий пар отечественного шоубизнеса. Актеры не только живут, но и работают вместе. В конце прошлого года закончились съемки новой экранизации булгаковского романа “Мастер и Маргарита”, получившей название “Воланд”. Режиссером стал Михаил Локшин, обладатель премии “Золотой орел-2021” за картину “Серебряные коньки”, а главные роли исполнили супруги – Маргариту сыграла Юлия Снигирь, а Мастера – Евгений Цыганов. Фильм должен выйти на экраны в начале 2023 года.



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