 

В Китае представлен новый пикап Dongfeng Rich 7

09.03.2022, 15:55, Новости дня
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Китайская компания Dongfeng официально выпустила новый пикап под названием Dongfeng Rich 7.

Автомобиль является преемником для модели Dongfeng Rich 6, которая является предшественником новой модификации. Производителем применен новый дизайн кузова, крупные колесные диски и ряд других особенностей. В салоне автомобиля установлены качественные материалы отделки, крупный дисплей мультимедийного комплекса. Среди новшеств указали систему голосовых команд.

Вместо классического рычага КПП задействовали компактный джойстик. Под капотом нового пикапа Dongfeng Rich 7 установлен 2,5-литровый дизельный мотор на 140 л.с. также доступа версия с улучшенным агрегатом на 166 л.с. Приобрести новый пикап станет возможным к концу весны текущего года.



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